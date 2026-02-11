Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

張又俠落馬｜ 習近平視訊慰問官兵：軍隊在反腐敗鬥爭中經受革命性鍛造

即時中國
更新時間：17:49 2026-02-11 HKT
發佈時間：17:49 2026-02-11 HKT

中央軍委副主席張又俠落馬半個多月後，中央軍委主席習近平10日在北京八一大樓以視頻方式檢查全軍戰備值班和執行任務情況，慰問有關部隊，致以誠摯問候和新春祝福。他說過，軍隊深入推進政治整訓，有效應對各種風險挑戰，在反腐敗鬥爭中經受革命性鍛造。

勉勵用好武器提升戰力

央視新聞報道，下午4時許，習近平來到八一大樓，同來自各軍兵種和武警部隊的9個單位視頻通話。陸軍某旅2營、海軍安徽艦、空軍航空兵某旅、火箭軍某旅、軍事航天部隊某部、網路空間部隊某部、信息支援部隊某中心、聯勤保障部隊某倉庫、武警部隊某支隊，依次向習主席報告戰備值班和執行任務情況。

習近平以視頻方式檢查全軍戰備值班和執行任務情況。新華社
習近平慰問部隊，勉勵他們提高戰鬥力。新華社
習近平認真聽取彙報，同他們親切交流。看到官兵精神飽滿、士氣高昂，在各自崗位上扎實練兵備戰，習近平給予充分肯定，勉勵大家狠抓實戰化練兵，用好手中武器裝備，提高部隊戰鬥力建設和運用水準。

相關新聞：習觀看部隊新春文藝演出 軍委副主席張升民陪同

習近平指出，過去的一年很不尋常、很不平凡。人民軍隊深入推進政治整訓，有效應對各種風險挑戰，在反腐敗鬥爭中經受革命性鍛造。全軍廣大官兵特別是基層官兵堅定聽黨話、跟黨走，忠誠履職盡責，聚力攻堅克難，圓滿完成各項任務，是完全過得硬、信得過的。

習近平強調，再過幾天就是馬年春節了，過節不忘戰備是我軍光榮傳統。全軍部隊要加強戰備值班，保持規定戒備狀態，及時有效處置各種可能的突發情況，守護好祖國安寧和人民幸福。同時，要注意搞好工作統籌，把節日期間生活安排好。

中央軍委副主席張升民等參加活動。

