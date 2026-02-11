Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

人類首次︱天關衛星捕捉到黑洞「進食」現場

即時中國
更新時間：17:30 2026-02-11 HKT
發佈時間：17:30 2026-02-11 HKT

2025年7月，中國「天關」衛星（愛因斯坦探針 EP）捕捉到一場異常宇宙爆發，其亮度變化、輻射節奏與光譜特徵均與以往任何已知的爆發顯著不同。經全球多台望遠鏡協同觀測後，「天關」科學團隊給出突破性解釋：這很可能是一顆中等質量黑洞撕裂併吞噬白矮星的過程。這也是人類首次捕捉到如此極端的黑洞「進食」現場。相關研究成果近日發表於《科學通報》。

中等質量黑洞吞噬白矮星

據新華社報道，這個被編號為EP250702a（亦因其伽馬射線耀發被稱為GRB 250702B）的事件，其亮度變化、輻射節奏與光譜特徵均與以往任何已知的爆發顯著不同。在最新一期《科學通報》的封面文章中，科研團隊提出一個突破性解釋：這很可能是一個中等質量黑洞撕裂併吞噬一顆白矮星的過程。這也是人類首次捕捉到如此極端的黑洞「進食」現場。

2025年7月2日，搭載於衛星上的寬視場X射線望遠鏡WXT（暱稱「萬星瞳」）在例行巡天觀測中，發現一個突然出現的，存在劇烈光變的暫現源。「這種現象，非常類似於罕見的帶噴流的黑洞瓦解恆星事件。」國家天文台副研究員張文達解釋說。基於這些觀測事實，「天關」科學團隊提出了一個物理上自洽的圖景：一個中等質量黑洞，撕裂併吞噬了一顆白矮星。

白矮星是恆星死亡後留下的、密度極高的緻密殘骸，其平均密度可達太陽的百萬倍。理論研究表明，只有質量在數百到數十萬倍太陽質量之間的中等質量黑洞，才有能力在不「囫圇吞棗」的情況下，將如此緻密的白矮星用潮汐力撕碎。這個過程預期會釋放出極其短暫而劇烈的能量，並伴隨著明亮且快速的噴流，與EP250702a展現出的快速演化和極端亮度完美匹配。
 

