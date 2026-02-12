跌市奇葩︱杭州業主¥250萬買新樓獲贈1KG黃金 樓價跌金價升賬面賺¥25萬

買內地樓竟出現戲劇性升值？近年經濟放緩，內房樓價大跌，市場滯銷，大部份人買樓後都要承受樓價貶值之痛。數年前，有地產商為促銷單位，為免避開政府規定不能胡亂減價的規定，不惜以送黃金作招徠，吸引買家。

一套杭州的遠郊房，兩年前買入的單位賬面跌價過百萬（人民幣，下同），但因當年發展商送的黃金價格暴漲，兩者對沖下卻讓業主資產增值。

黃金不足3年升值1.5倍

杭州業主¥250萬買新樓獲贈黃金，即使樓價跌，賬面反賺¥25萬。抖音@臨安裝修小汪

杭州業主¥250萬買新樓獲贈黃金，即使樓價跌，賬面反賺¥25萬。抖音@臨安裝修小汪

杭州業主¥250萬買新樓獲贈黃金，即使樓價跌，賬面反賺¥25萬。抖音@臨安裝修小汪

當日樓盤推出買樓送黃金的促銷活動。

《都市快報》報道，2023年6月，杭州臨安區華發薈天府開展促銷活動，推出「買房送黃金」這一奇招。一位曾參與該樓盤策劃的前員工憶述，「房源按原價賣直接返黃金，第四批次房源（除4、6、7、14號樓以外），89平方米的房子返黃金700克；100平方米的房子返黃金850克；119平方米的房子返黃金1000克。第五批次房源（4、6、7、14號樓）89平方米的房子返黃金900克；100平方米的房子返黃金1050克。」



以當時金價每克約450元計算，購買119平方米戶型、總價約250萬元的房子，可獲得價值約45萬元的1公斤黃金，變相房價獲8.2折。

但兩年半後，「劇情」迎來驚人反轉。臨安區的房價兩年來出現大跌價。華發薈天府所在的板塊，房價從2023年約2.2萬元/平方米，回落至目前掛牌價約1.47萬元/平方米。

樓價貶值¥87萬

與此同時，截至今年2月9日，國際金價已從2023年的每克約450元，一路升至每克約1120元，漲幅接近149%。



當時買了屋苑單位業主，獲贈的黃金，價值亦隨之飆升。以119平方米戶型贈送1公斤黃金計算，當年價值約45萬元，如今市值已高達約112萬元。

計算下來，當日250萬的單位市值縮水87萬，送的1公斤黃金漲到112萬。兩者抵消，業主即使房價下跌，因黃金的暴漲，資產卻出現約25萬元的增值。不過無論如何，要業主一直持有當日獲賺的1公斤黃金，這個推算才能成立。



網民意見：

Lsl734 ：但大部分人都是當時就變現了。

瘋網北吹 ：是你的，躲也躲不掉。

Gee吉吉吉：東邊不亮西邊亮。

大老客大大：這其實深刻體現了分散投資多麼重要，多麼正確！