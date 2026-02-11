Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

壞習慣｜江蘇2歲女遭筷子插穿喉 離頸動脈僅2毫米險死

更新時間：16:28 2026-02-11 HKT
發佈時間：16:28 2026-02-11 HKT

餐桌上最常見的餐具，卻讓2歲女童遭遇生死危機，禍根竟是一個壞習慣。近日，江蘇常州，一位母親抱著2歲的女兒衝進市兒童醫院急診大廳。一根筷子竟然插在孩子口中，情況非常危急。電腦掃瞄（CT）圖像顯示，這根約15cm長的筷子從孩子右側口角插入，尖端距離頸內動脈僅2毫米，恰好避開所有大血管和重要神經。

醫院集體會診後，僅用時15分鐘就將筷子完整取出。經了解得知，女童是在吃飯的時候，拿著筷子跑動，意外將筷子插入喉嚨。

醫生提醒廣大家長，寒假即將到來，一定要加強低齡兒童監護，避免其接觸尖銳物品，禁止邊吃邊跑跳。

 

