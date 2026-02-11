WhatsApp騙局｜杭州女失¥600萬被買金　警方深圳金舖攔截5.9公斤拉人

WhatsApp常出現「賬戶異常需驗證」等假訊息，一不小心就很容易會被人利用身份行騙。杭州一名女子近日墮WhatsApp釣魚訊息騙局，將600萬元（人民幣，下同）轉賬至騙徒戶口。警方成功在轉賬後短時間內，在廣東深圳成功攔截用贓款買來的5.9公斤金塊，並拘捕疑犯，為女事主全額挽回損失。

賬戶異常需驗證

據《新京報》報道，從事外貿生意的王女士常用WhatsApp與客戶聯繫。2月3日，她收到一條「賬戶異常需驗證」的信息，未加細想便點擊通過。這實則是騙子異地登錄其賬號的「授權驗證」。

登錄後騙子迅速分析聊天記錄，鎖定與其資金往來密切的好友「小芳」並完成了一場「偷梁換柱」：刪掉真小芳，添加一模一樣的假冒賬號，頭像、備註。

次日，假「小芳」以生意周轉為由緊急借款600萬元。王女士原本想通過語音通話核實，對方卻掛斷，隨即發來數條語音，聲音與好友極為相似。王女士便放鬆警惕，將錢轉至對方提供的某公司賬戶。

直到真小芳因WhatsApp發信息聯繫不上她，而直接語音來電顯示成了陌生號碼，王女士才如夢初醒，趕緊報警，而此時距離轉賬已過去3小時。

金額巨大，時間緊迫。接到報警後，杭州市與上城區兩級反詐中心立即啟動緊急處置機制。資金流向顯示，600萬元經多層流轉，已進入外地某公司賬戶被用於購買黃金。

警方迅速聯動廈門、深圳兩地。最終在深圳一黃金店舖，將已打包的5.9公斤黃金成功攔截。前來取金的疑犯亦被當場抓獲。

值得一提，被截獲的5.9公斤黃金估值670餘萬元，遠超王女士匯出的600萬元。原來並非黃金升值導致，而是有其他受害人的資金匯入。

目前，杭州警方已將價值600萬元的黃金返還到王女士手中，其餘黃金將返還給其他受害人。

