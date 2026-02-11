中國人登月︱長征十號低空演示驗證 夢舟載人飛船逃逸飛行試驗成功

長征十號與夢舟飛船首次飛行試驗任務成功，標誌著中國載人月球探測工程研製工作取得重要階段性突破。

據中國載人航天工程辦公室消息，2月11日，文昌航天發射場成功組織實施長征十號運載火箭系統低空演示驗證與夢舟載人飛船系統最大動壓逃逸飛行試驗。此次試驗是繼長征十號運載火箭系留點火、夢舟載人飛船零高度逃逸飛行、攬月著陸器著陸起飛綜合驗證等試驗後，組織實施的又一項研製性飛行試驗，標誌著中國載人月球探測工程研製工作取得重要階段性突破。

根據規劃，中國將在2030年前實現中國人首次登陸月球。長征十號運載火箭，是中國為完成載人登月任務研製的新一代載人運載火箭，夢舟則是最多可搭載七名太空人的載人飛船。

長征十號運載火箭與夢舟載人飛船完成最大動壓條件下的逃逸飛行試驗，意味著火箭在速度最快、氣動壓力最大的階段若出現異常，飛船仍能在極端氣動環境下將太空人迅速帶離危險區域，並確保安全返回。

據新華社《載人登月，要過幾道關》一文報道，夢舟接到火箭逃逸指令後自己負責逃逸和救生，承擔逃逸系統抓總職能。一旦發生緊急故障，夢舟能將載有航天員的飛船返回艙及時帶離危險區域，並確保太空人安全返回地面。

文章把長征十號和夢舟合作飛向月球作為第一道關。第二道關是夢舟載人飛船和攬月月面著陸器交會對接後，兩名太空人進入「攬月」月面著陸器，準備登月著陸；另外一名太空人則留守「夢舟」，沿環月軌道飛行，以備接應。第三道關則是太空人完成登月計劃，攜帶月球樣品、乘坐「夢舟」，精準降落地球。