2026冬季奧運會│美運動員回擊特朗普罵「loser」 谷愛凌聲援

美國總統特朗普大罵美國冬奧滑雪運動員赫斯（Hunter Hess）是「失敗者」（loser），赫斯2月10日做出回應。中國滑雪選手谷愛凌亦作回應，表態聲援。

美國撕裂延燒冬奧

特朗普政府不少政策備受爭議，美國自由式滑雪運動員克里斯托弗·利利斯（Chris Lillis）6日在一場記者會上說：「美國發生的事情，讓我非常心痛。我確信你指的是美國移民及海關執法局（ICE）以及一些抗議活動之類的事情。」

赫斯也在記者會上說：「我覺得現在代表美國參賽讓人心情複雜，有點煎熬。顯然，美國現在發生了很多我不太喜歡的事情，我想很多人也不喜歡。」

他還說：「如果它符合我的道德價值觀，我覺得我是在代表它。但僅僅因為我佩戴國旗，並不意味著我代表美國正在發生的一切。」

美國總統特朗普2月8日在社交媒體「真相社交」上發文猛烈抨擊赫斯。他說：「美國奧運滑雪運動員赫斯真是個徹頭徹尾的失敗者，他說他不能代表他的國家參加本屆冬奧會。如果真是這樣，他就不應該去參加選拔，他能入選真是太糟糕了。很難支持這樣的人。讓美國再次偉大！」

對於被罵「loser」，赫斯在社交媒體上發文說：「我愛我的祖國，美國有很多很棒的地方，但總有一些地方可以做得更好。這個國家如此令人驚歎的眾多原因之一，就是我們有權利和自由指出這些不足之處。」

他還說：「奧運會最棒的地方在於它能將人們團結在一起，而如今我們當中許多人都處於分裂狀態，我們比以往任何時候都更需要這種團結，我迫不及待地想代表美國隊參加下周的比賽。感謝大家的支持。」

谷愛凌：違背奧運精神初衷

中國滑雪選手谷愛凌9日被問及特朗普對赫斯的批評時說：「我很遺憾，搶走奧運會風頭的竟然是這麼與奧運會的精神毫不相關的事情。這真的與奧運會的宗旨背道而馳。」

她還說：「體育運動的意義就在於將人們團結在一起。它是為數不多的共通語言之一，它連接著人類的身體、精神、競爭精神，以及打破紀錄的能力，尤其是在我們這項運動中，它更是挑戰人類的極限。這難道不美妙嗎？」

谷愛凌還說：「我為這些運動員感到難過，我希望他們能發揮出最佳水平。」

