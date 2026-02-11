中國觀察：「火馬」年反腐超前 護航二十一大

開年即亮劍！農曆馬年常予人「馬到功成」「一馬當先」的吉祥寓意，但2026年對內地政壇來說，或是數十年罕見的落「馬」年。隨着官方昨日公布前浙江省委書記易煉紅被查，今年短短過了41天，已有14名「老虎」被擒，而去年同期只有3人。

查處的級別之高也遠超去年。這14人當中，包括一名政治局委員（中央軍委副主席張又俠），一名中央軍委委員（中央軍事委員會參謀長劉振立），還有3名正部級高官（原內蒙書記孫紹騁、應急管理部部長王祥喜、前浙江書記易煉紅）。

從軍隊到地方，從現任到退休，從部委到央企，今年「打虎」覆蓋面廣泛，既有軍工的中國核工業集團原總經理顧軍，又有金融的中國農業發展銀行副行長徐一丁；既有文藝領域的中央藝術研究院前院長連輯，也有紀檢系統「內鬼」楊宏勇等等。

這14人中有7人已經退休，2人已退居全國人大，再次證明「退休即平安、到齡即免責」，早已成為過去。

2025年全年有65名「中管幹部」（主要為副部級或以上）落馬，已是近年新高，但2026年開局就呈現爆發式增長，今年很大機會再破紀錄。上月召開的中紀委全會表明「反腐敗鬥爭形勢依然嚴峻複雜」，「要保持高壓態勢不動搖」。《解放軍報》前日的評論也直言「腐敗存量尚未徹底清除」。由此看來，個別已「消失」多時的高官，似乎正在「排隊」等候發落。

今年是「十五五」開局之年，明年是二十一大召開的政治年，在這一關鍵節點上，高層以空前力度清除害群之馬，淨化政治生態，也正合其時。丙午馬年又稱「火馬年」，被解讀為節奏更快、變化更強、機會與風險並存，反腐大戲，備受矚目。

紀曉華