英歌舞熱︱汕頭新春檔酒店價暴漲 景區索價¥6719如家都過千

廣東汕頭的特色英歌舞近年成為網紅話題，帶動農曆新年檔酒店房價爆升，如家這類大眾化連鎖酒店也要過千元人民幣；檔次較高的亞朵酒店某類房型報價4221元，較平日貴5倍但照爆滿；部份景區的酒店，房價更突破6000元。有打算到汕頭的上海網民抱怨，當地的新春檔酒店房價較外灘還貴。

房價較非假日貴5倍

據紅星新聞報道，2月初，有常住上海的網民打算到汕頭過年，發現該時段汕頭不少酒店價格竟比上海外灘附近的高檔酒店還要貴上三四倍。

該網友稱，自己是汕頭媳婦，每年都會回汕頭過年，家裡只有三個房間六口人住，他們一家回去一般都是住酒店，「每到過年都漲，但該住還得住。」

該網友發佈的2月17日至19日的酒店顯示，汕頭萬象城華山南路亞朵酒店已經漲到3377元，不少酒店價格也在2000元至3000元左右。同期，當地多家亞朵酒店房價也突破2000元。

另一名準備農曆新年到汕頭旅遊的湖北網友介紹，2月初，他在購票平台發現，汕頭小公園附近的皇后酒店已經漲到6719元每晚，周邊的喜來登酒店、萬豪酒店也漲到了3000元左右。

攜程資料顯示，今年春節汕頭酒店預訂量同比上漲186%，居全國前列；緊隨其後的是潮汕其餘兩市揭陽、潮州，分別上漲162%和135%，遠超第四名的三亞。

2月9日，紅星新聞在平台上搜尋發現，以汕頭萬象城華山南路亞朵酒店為例，春節期間，2月18日晚（大年初二）的深睡尊享大床房已漲到4221元起，而該房型非假日價格則穩定在720元左右，漲幅近5倍。該店工作人員介紹，上述房型比門市價還要更貴，為4599元，且目前只剩這一種房型。對於漲價原因，工作人員稱是「店裡綜合了成本等各種因素考慮的」。

除亞朵外，春節期間，汕頭如家、錦江等知名連鎖酒店的房價也均有不同程度的上漲，價格均超過1000元每晚，部分房型突破2000元。

汕頭某知名酒店經理介紹，隨著汕頭熱度上升，今年大年初一到初七的酒店基本都被訂滿。由於春節期間，酒店的用人、物資等方面的營運成本都有所上升，價格上浮是正常現象。