新抱被冤枉出軌圖墮胎兼離婚 老爺為「保孫」付¥650萬安撫買樓

即時中國
更新時間：13:39 2026-02-10 HKT
發佈時間：13:39 2026-02-10 HKT

懷孕新抱被質疑出軌，打算墮胎兼離婚。老爺為保未出世的孫兒和兒子婚姻，不惜轉賬650萬（人民幣‧下同）供新抱買樓。然而二人最終離婚收場，老爺就提出索回款項和利息，法院最後駁回全部訴訟請求。

《海報新聞》報道，小唐與小謝於2020年12月登記結婚，在小謝懷孕期間，發現丈夫隱瞞了婚史，同時男方多次懷疑妻子肚子裡的孩子不是自己親生的，要求做親子鑑定，最終證明小孩是二人骨肉。不過事件讓小謝怒氣不減，打算墮胎再離婚。

老爺老唐為了補償新抱所受委屈，2023年4月至6月，分三次向小謝賬戶轉賬合計650萬元，轉賬備注均為「購房款」，之後這筆錢購買一套徐匯區的學區房，並登記在小謝名下。

2023年6月，小謝生下孩子。同年9月，小唐和小謝因夫妻感情不和分居，小謝起訴離婚但未獲支持。之後老唐以兒子兒媳借款不還為由，去法院起訴要求二人還錢，並拿出了兒子小唐簽下的借條作為證據。

法院經審理認為，老唐僅能提供小唐出具的借條，無證據證明小謝知曉，同意該借款或事後追認，案涉650萬元購買的房屋也不是基於夫妻日常共同生活所需，不符合夫妻共同債務的認定條件，故判決駁回老唐的全部訴訟請求。

