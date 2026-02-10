大馬7警察闖屋勒索中國遊客 逼轉$40萬加密貨幣

馬來西亞傳媒近日報道，7名當地警察聯同5名男子，深夜闖入雪蘭莪州（State of Selangor）加影鎮一住宅，恐嚇並勒索中國遊客，迫受害者透過加密貨幣轉賬約20萬令吉（約40萬港元）。警方最後拘捕涉案警察。



消息人士透露，案件發生於2月5日晚約11時左右，事發地點為加影鎮綠野山莊（Country Heights）一住宅。當晚，12名男子闖入單位，當時8名中國遊客在屋內休息。闖入者有人身穿警隊反光外套，並且向眾人出示警方證件，自稱是警察。

指受害人涉柬埔寨詐騙活動

報道指出，闖入者強行檢查所有人的手機及手提電腦，並拷貝相關數據和拍攝護照資料，指控他們涉嫌在柬埔寨從事詐騙活動。事後警方證實，屋內中國遊客未有違法，亦從未前往柬埔寨。



涉案警員威脅中國遊客發出，要求支付40萬令吉（約合80萬港元），否則將向移民局舉報導致他們被捕。基於同行女伴的安全，其中一名受害者向國內的僱主求助，最終按指示，通過加密貨幣轉賬約20萬令吉至指定的加密貨幣錢包。匪徒離開現場前警告受害人要兩天內搬離單位，否則會再次上門。

涉案警員從警最長27年

當地警方接報後調查，確認案發當天，7名涉事警察乘坐警車進入住宅區。2月7日凌晨，涉案警員被逮捕，當中有警長、伍長（擔任組長職務）及普通警員，從警資歷2年至27年不等。目前，警方將此案列為結伙持械搶劫案。



截至周一（9日）下午，中國駐馬來西亞大使館人員表示暫未接到中國遊客的相關求助。