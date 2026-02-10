江蘇在建大橋塌落致5死 交通運輸部對事故掛牌督辦

由中鐵十二局承建的江蘇省鹽城市月港大橋本月初在施工期間，發生塌落事故，釀成5人死亡。交通運輸部決定對事故掛牌督辦。

央視新聞報道，2月2日下午5時許，，江蘇省連申線黃響河至淮河入海水道段航道整治工程月港大橋發生系桿拱樑塌落事故，造成5人死亡。建設單位為江蘇港航投資發展有限公司，施工單位為中鐵十二局集團有限公司，設計單位為華設設計集團股份有限公司，監理單位為江蘇潤通項目管理有限公司、江蘇潤華工程管理有限公司。



督辦要求地方交通運輸主管部門依職責組織專家盡快查明有關原因，針對性抓好問題整改，依法依規對責任單位和人員進行處罰，深刻汲取事故教訓，深入開展風險隱患排查整治，有效壓實參建各方安全責任，堅決防範遏制群死群傷事故發生。