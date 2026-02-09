懶人經濟神話︱自熱火鍋｢自嗨鍋｣瀕臨破產　曾10分鐘賣出500萬個

自熱食品在內地紅極一時，當中曾創下10分鐘賣出500萬個紀錄的自熱火鍋龍頭「自嗨鍋」，近日傳出涉臨破產，其關聯公司「杭州金羚羊企業管理諮詢有限公司」近日新增一則由馬某申請的破產審查案件。品牌創始人蔡紅亮去年已被限制高消費。

「宅家」需求銳減即跌落神壇

綜合內媒報道，早在去年11月，杭州金羚羊因與馬某之間的勞動糾紛，被法院限制高消費，其法定代表人蔡紅亮亦被列入限制名單。天眼查顯示，該公司及蔡紅亮已累計已有12條歷史限制消費令。

根據過去報道，蔡紅亮曾創立休閒零食品牌「百草味」，並於2016年將其出售。2018年，蔡紅亮成立杭州金羚羊，創立「自嗨鍋」品牌，推一系列的自熱即食產品，包括麻辣牛肉自熱火鍋、自熱湯鍋、自熱乾鍋、自熱煮鍋等。

「自嗨鍋」憑藉高頻次、重投入推銷，以及「懶人經濟」定位，加上2020年新冠肺炎疫情，居家飲食需求激增，令「自嗨鍋」迅速成為網紅產品，曾創下10分鐘銷售500萬個，同年其天貓旗艦店21分鐘銷售額破億元，年銷售額達10億元等紀錄。

「自嗨鍋」在2018年至2021年，經五輪融資，投資機構包括中金公司、高榕資本、經緯創投等，估值一度達到75億元。

疫情結束後，宅經濟需求銳減，「自嗨鍋」也走向式微，加上資金鏈斷裂，開始拖欠廣告費，杭州金羚羊及蔡紅亮也多次被告上法庭，遭限制消