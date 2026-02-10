Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

恐怖醫美︱貪靚女為「臥蠶」赴美容院注射填充物 手術失敗致眼肚含膿險毀容

即時中國
更新時間：07:30 2026-02-10 HKT
發佈時間：07:30 2026-02-10 HKT

臥蠶（Lying Silkworm）是指下眼瞼睫毛下方隆起肌肉（眼輪匝肌），笑起來特別明顯，被視為減齡、招桃花的象徵。不少女士希望擁有臥蠶，甚至不惜作人工注射。惟當中要面對風險，隨時有機會毀容。

浙江電視台節目「1818黃金眼」近日收到觀眾小呂反映，兩年前在杭州一家醫院做了面部注射，目的是讓雙眼擁有臥蠶。惟後來臥蠶出現過敏腫脹，幾次溶解操作後，眼角甚至出現潰爛。小呂說，目前修復手術都做了兩次，效果還是不理想。

事發於2024年8月，小呂在杭州一間叫「浮想國」醫美機構注射臥蠶、眉弓等部位（疑為玻尿酸與膠原蛋白復配填充物），當晚即出現眼周紅腫、畏熱等過敏反應。機構僅讓其口服激素藥壓制，未及時處理過敏源。

一個月後，小呂首次接受溶解操作中，機構暴力揉捏致組織損傷；後續三次溶解均無效。2025年4月右眼角又出現潰爛，轉診上海醫院後確診為「不明注射物引發的嚴重炎症」。兩次修復手術後效果仍不理想，組織纏繞難以分離，遺留永久性損傷風險。

雙方一直就賠償商討，美容院答應向小呂支付15萬元（人民幣）作為賠償，但小呂認為，賠償的細明應列清楚，例如未來的治療是哪方負責，精神損失。她把她的方案列出來，然後再跟律師商討。由於雙方未達成最終共識，未來再作進一步協商。

