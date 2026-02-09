新疆網紅公僕︱賀龍嬌受傷細節曝光 先後2次開顱手術仍返魂乏術

新疆維吾爾自治區農產品品牌建設與產銷服務中心主任賀嬌龍，上月出墮馬重傷離世，年僅46歲。賀曾憑披著紅色斗篷在雪原策馬而走紅，之後主力擔任新疆的文旅推廣。其死訊轟動內地。《新疆日報》發布文章披露賀嬌龍角馬及送醫搶救細節。



文章指，2026年1月11日下午3點，賀嬌龍在博樂市為當地特有的「天萊香牛」拍攝推廣視頻。

相關新聞：新疆網紅公僕︱46歲賀嬌龍墮馬頭部重傷終不治 憑披紅色斗篷雪地策馬爆紅︱有片

她當時選擇一身最愛的紅色裝扮，深紅色馬甲，搭配同色系馬面裙。突然，賀嬌龍所騎的馬匹耳朵向後貼去，脖頸肌肉驟然緊繃。它似乎受到了什麼驚嚇，抬起頭，雙眼圓睜，鼻孔噴出白霧，一聲嘶鳴，像離弦之箭般沖了出去，速度越來越快，甚至離開現場人員視野。

有人利用無人機搜尋，未幾在遠處發現了賀。她當時握緊韁繩，壓低身體重心，試圖控制馬匹，但她開始力竭動作慢慢變形，在馬背上的起伏越來越大。馬匹一轉彎，她就重摔在地上。

相關新聞：新疆女副縣長賀嬌龍升官 雪地騎馬宣傳走紅網絡

墮馬後，駕嬌龍初時自己坐了起來，意識清醒，只是說頭有點疼。眾人原想陪她去醫院。她卻堅決要求拍攝團隊留在現場，把剩下的拍完。出發前，她又搖下車窗，重複指令：「一定拍完。」



車子駛離牧場十幾分鐘後，拍攝團隊負責人的手機響起，賀嬌龍虛弱聲音說出，要求一定全部拍完原定的畫面。40分鐘後，到達博爾塔拉蒙古自治州人民醫院，賀嬌龍頭疼加劇，嘔吐了兩口，被推進急救室搶救。診斷結果指賀遇上重度顱腦損傷。



1月13日，已接受2次開顱手術的賀嬌龍被緊急送到烏魯木齊，轉入新疆醫科大學第一附屬醫院，接受重症醫學救治。

1月14日清晨，賀嬌龍的家人與醫護人員反復商議後，決定送她回昭蘇，讓年邁體衰的老母親見上最後一面。當日晚11時12分，在家人陪伴下，賀嬌龍終離開。