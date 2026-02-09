Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

解放軍旗下網站點名寶可夢、柯南 促警惕日軍國主義滲透

即時中國
更新時間：10:51 2026-02-09 HKT
發佈時間：10:51 2026-02-09 HKT

中國軍方新聞門戶網站「中國軍網」周日（8日）在社交平台發文，點名早前卷入風波的日本動漫作品寶可夢、柯南，告誡外界警惕日本軍國主義在文體領域的滲透。

相關新聞：Pokémon道歉｜靖國神社辦卡牌兒童活動 中國官媒怒斥觸碰底線

中國軍網在微信公眾號發表題目為《他們的勾當——警惕日本軍國主義在文體領域的滲透》的文章稱，「寶可夢」拜鬼事件、《名偵探柯南》與《我的英雄學院》聯動事件，「再次提醒我們，日本軍國主義在文體領域，依然陰魂不散」。

帖文更用人工智能（AI）生成一段MV，畫面出現多個日本軍國主義場面在文體領域。

文章強調這並非偶然，並舉例點名運動員張本智和參拜供奉戰犯的東鄉神社、男團The Rampage在電視節目中表演時，舞蹈中的敬禮動作讓人想起納粹禮等等。

相關新聞：「柯南」辱華？︱聯乘《我的英雄學院》捱批 《名偵探柯南》急發聲明澄清

中國軍網指日本右翼勢力利用代際更迭導致的歷史記憶淡化，通過青少年日常接觸最頻繁的體育和演藝偶像、動漫游戲、教科書，以他們喜愛的形式灌輸經過美化歪曲的虛構歷史，旨在從根本上截斷真實歷史記憶的代際傳承，為復活軍國主義埋下思想伏筆，打好社會基礎。文章敦促「所有愛好和平的人都應警惕日本軍國主義在文體領域的滲透」。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
屯門井頭中村男子倒斃村屋內 頭部傷勢不尋常 警方暫列謀殺拘死者妻
01:06
屯門井頭中村男子倒斃村屋內 頭部傷勢不尋常 警方暫列謀殺拘死者妻
突發
2小時前
前港姐超低胸「上下失守」被喪摸畫面曝光 賣性感登台吸金屢遇狼爪
前港姐超低胸「上下失守」被喪摸畫面曝光 賣性感登台吸金屢遇狼爪
影視圈
17小時前
曾志偉對TVB有情有義 設鮑魚宴款待「皇牌節目」台前幕後星光熠熠 富婆美女抽中貴價茅台大獎
曾志偉對TVB有情有義 設鮑魚宴款待「皇牌節目」台前幕後星光熠熠 富婆美女抽中貴價茅台大獎
影視圈
19小時前
視帝視后等數十藝人齊聚佛山晚宴場面墟冚 幕後金主曝光 卡士媲美TVB頒獎禮
視帝視后等數十藝人齊聚佛山晚宴場面墟冚 幕後金主曝光 卡士媲美TVB頒獎禮
影視圈
14小時前
星島申訴王｜北角$29自助餐變長者食堂 直擊場內墟冚迫爆爭食
02:08
星島申訴王｜北角$29「酒店式」任食放題自助餐 直擊場面墟冚10分鐘被搶空
申訴熱話
3小時前
汪明荃辦年貨「驚人造型」惹熱議  手持巨物盡展平民巨星風範  網民：貼地過隔籬屋師奶
汪明荃辦年貨「驚人造型」惹熱議  手持巨物盡展平民巨星風範  網民：貼地過隔籬屋師奶
影視圈
13小時前
「郭可盈兒子」離巢逾十年脹爆罕現身 曾求婚《閃電傳真機》主持遭拒 為養家轉戰商界
「郭可盈兒子」離巢逾十年脹爆罕現身 曾求婚《閃電傳真機》主持遭拒 為養家轉戰商界
影視圈
2026-02-09 09:00 HKT
百年上海街唐樓活化為藝術新地標 THE BRIDGE+ UOB ART ACADEMY連結人心的社區橋樑
藝文資訊
1小時前
前《愛回家》險死男星倡「合約婚姻」：老婆玩兩年先諗續約  自嘲人窮身體差  離婚多年認心理變態
前《愛回家》險死男星倡「合約婚姻」：老婆玩兩年先諗續約  自嘲人窮身體差  離婚多年認心理變態
影視圈
12小時前
周三晚「萬眾開心」初配紀仁安，且看能否為譚校長建功。
譚校長愛駒初配紀仁安
馬圈快訊
2026-02-08 19:15 HKT