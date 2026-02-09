解放軍旗下網站點名寶可夢、柯南 促警惕日軍國主義滲透

中國軍方新聞門戶網站「中國軍網」周日（8日）在社交平台發文，點名早前卷入風波的日本動漫作品寶可夢、柯南，告誡外界警惕日本軍國主義在文體領域的滲透。

中國軍網在微信公眾號發表題目為《他們的勾當——警惕日本軍國主義在文體領域的滲透》的文章稱，「寶可夢」拜鬼事件、《名偵探柯南》與《我的英雄學院》聯動事件，「再次提醒我們，日本軍國主義在文體領域，依然陰魂不散」。

帖文更用人工智能（AI）生成一段MV，畫面出現多個日本軍國主義場面在文體領域。

文章強調這並非偶然，並舉例點名運動員張本智和參拜供奉戰犯的東鄉神社、男團The Rampage在電視節目中表演時，舞蹈中的敬禮動作讓人想起納粹禮等等。

中國軍網指日本右翼勢力利用代際更迭導致的歷史記憶淡化，通過青少年日常接觸最頻繁的體育和演藝偶像、動漫游戲、教科書，以他們喜愛的形式灌輸經過美化歪曲的虛構歷史，旨在從根本上截斷真實歷史記憶的代際傳承，為復活軍國主義埋下思想伏筆，打好社會基礎。文章敦促「所有愛好和平的人都應警惕日本軍國主義在文體領域的滲透」。