TESLA︱突斷電儀錶顯示72公里續航 內地女車主不滿代理「剩100公里應充電」解釋

即時中國
更新時間：10:22 2026-02-09 HKT
發佈時間：10:22 2026-02-09 HKT

自越來越多人駕駛電動車，「續航焦慮」成為不少司機的情況。內地《濟南日報》報業集團旗下新媒體平台「新黃河」報道，2月7日晚，從上海往台州方向的高速上，一輛2022款特斯拉（TESLA）Model Y在距離嵊州服務區僅約2公里時，突然失去動力，全車斷電。車主陳女士表示，斷電前，屏幕上的續航數字還顯示著大約72公里。

相關新聞：車門打不開釀逃生危機 涉近18萬輛特斯拉Model 3 美正式啟動調查

事後，特斯拉售後的初步反饋是「電池狀態不穩定」，反建議在高速行駛，電量剩100公里就該去充電。事件引起網絡熱烈討論。新黃河曾向特斯拉中國查詢，惟截至發稿，尚未收到回復。

陳女士憶述，車突然失去動力、被系統強制降速，最後連雙閃（俗稱壞車燈）都無法啟動。

陳女士指出，車行初步將原因歸結為「電池狀態不穩定」且車輛已過保，又建議在高速行駛時，「電量剩餘100公里就應補能（充電）」。陳女士坦言，自己雖可接受正常電池損耗或冬季低溫虛電，但無法接受「表顯還剩70多公里就把我們停了」。

相關新聞：Tesla｜「車頂維權」女車主告贏特斯拉 法院判交出「完整行車數據」

陳女士承認，車輛是2022年買的，但因為累計行駛里程超出了質保標準，確實已不在質保範圍內。

事件引起網上特斯拉車主熱議，有人提出是冬季低溫影響電池活性；也有用戶推測，儀表盤上曾出現的黃色警告圖標，或許與12V小電瓶系統異常有關。

