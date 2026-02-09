諜戰劇《沉默的榮耀》大熱 主角原型吳石故居試運開放

隨着諜戰電視劇《沉默的榮耀》熱播，吳石將軍的傳奇人生被更多人熟知。前天，位於福建省福州市倉山區的螺洲古鎮正式開街，吳石故居也同步對外試運行。

《沉默的榮耀》是新中國成立以來首部反映台灣隱蔽戰線鬥爭的重大主題影視作品，主人公是中共潛伏在台灣的「國防部中將參謀次長」吳石，因叛徒出賣而殉職。

作為吳石將軍的出生地和早年居所，吳石故居是一座典型的福州傳統兩進木結構院落。因年代久遠，加上80年代後住戶的多次改建，故居的花廳、迴廊、次間等原有院落格局遭到不同程度破壞。

福州市於去年11月啟動修繕工程，秉持「最小干預、修舊如舊」的理念，恢復故居中軸對稱的傳統布局，每處景致都精準還原福州傳統古厝的獨特風貌。步入修繕後的吳石故居大門，迎面可見「憑將一掬丹心在」的石刻。故居內還同步舉辦「吳石生平事跡展」。