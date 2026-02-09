Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

諜戰劇《沉默的榮耀》大熱 主角原型吳石故居試運開放

即時中國
更新時間：09:09 2026-02-09 HKT
發佈時間：09:09 2026-02-09 HKT

隨着諜戰電視劇《沉默的榮耀》熱播，吳石將軍的傳奇人生被更多人熟知。前天，位於福建省福州市倉山區的螺洲古鎮正式開街，吳石故居也同步對外試運行。

相關新聞：《沉默的榮耀》原型文件曝光 央視公開吳石將軍等特工真實檔案

《沉默的榮耀》是新中國成立以來首部反映台灣隱蔽戰線鬥爭的重大主題影視作品，主人公是中共潛伏在台灣的「國防部中將參謀次長」吳石，因叛徒出賣而殉職。

 

因叛徒出賣而殉職

作為吳石將軍的出生地和早年居所，吳石故居是一座典型的福州傳統兩進木結構院落。因年代久遠，加上80年代後住戶的多次改建，故居的花廳、迴廊、次間等原有院落格局遭到不同程度破壞。

相關新聞：首部潛台諜戰劇央視熱播 吳石將軍真人真事改編

福州市於去年11月啟動修繕工程，秉持「最小干預、修舊如舊」的理念，恢復故居中軸對稱的傳統布局，每處景致都精準還原福州傳統古厝的獨特風貌。步入修繕後的吳石故居大門，迎面可見「憑將一掬丹心在」的石刻。故居內還同步舉辦「吳石生平事跡展」。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
屯門井頭中村男子倒斃村屋內 頭部傷勢不尋常 警方暫列謀殺拘死者妻
01:06
屯門井頭中村男子倒斃村屋內 頭部傷勢不尋常 警方暫列謀殺拘死者妻
突發
2小時前
前港姐超低胸「上下失守」被喪摸畫面曝光 賣性感登台吸金屢遇狼爪
前港姐超低胸「上下失守」被喪摸畫面曝光 賣性感登台吸金屢遇狼爪
影視圈
17小時前
曾志偉對TVB有情有義 設鮑魚宴款待「皇牌節目」台前幕後星光熠熠 富婆美女抽中貴價茅台大獎
曾志偉對TVB有情有義 設鮑魚宴款待「皇牌節目」台前幕後星光熠熠 富婆美女抽中貴價茅台大獎
影視圈
19小時前
視帝視后等數十藝人齊聚佛山晚宴場面墟冚 幕後金主曝光 卡士媲美TVB頒獎禮
視帝視后等數十藝人齊聚佛山晚宴場面墟冚 幕後金主曝光 卡士媲美TVB頒獎禮
影視圈
14小時前
星島申訴王｜北角$29自助餐變長者食堂 直擊場內墟冚迫爆爭食
02:08
星島申訴王｜北角$29「酒店式」任食放題自助餐 直擊場面墟冚10分鐘被搶空
申訴熱話
3小時前
汪明荃辦年貨「驚人造型」惹熱議  手持巨物盡展平民巨星風範  網民：貼地過隔籬屋師奶
汪明荃辦年貨「驚人造型」惹熱議  手持巨物盡展平民巨星風範  網民：貼地過隔籬屋師奶
影視圈
13小時前
「郭可盈兒子」離巢逾十年脹爆罕現身 曾求婚《閃電傳真機》主持遭拒 為養家轉戰商界
「郭可盈兒子」離巢逾十年脹爆罕現身 曾求婚《閃電傳真機》主持遭拒 為養家轉戰商界
影視圈
2026-02-09 09:00 HKT
百年上海街唐樓活化為藝術新地標 THE BRIDGE+ UOB ART ACADEMY連結人心的社區橋樑
藝文資訊
1小時前
前《愛回家》險死男星倡「合約婚姻」：老婆玩兩年先諗續約  自嘲人窮身體差  離婚多年認心理變態
前《愛回家》險死男星倡「合約婚姻」：老婆玩兩年先諗續約  自嘲人窮身體差  離婚多年認心理變態
影視圈
12小時前
周三晚「萬眾開心」初配紀仁安，且看能否為譚校長建功。
譚校長愛駒初配紀仁安
馬圈快訊
2026-02-08 19:15 HKT