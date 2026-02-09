Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

共諜林祥熹在台槍決 骨灰74年後回鄉

更新時間：09:01 2026-02-09 HKT
發佈時間：09:01 2026-02-09 HKT

1950年受中共福建省台灣工作委員會指派秘密潛赴台灣，負責策反聯絡和情報搜集等「隱蔽戰線」任務的福州人林祥熹，1952年遭槍決。相隔74年，其骨灰於前天（7日）由「靈魂擺渡人」劉德文護送返回福州。

胞妹悲泣：你終於回家了

《福州日報》報道，去年諜戰電視劇《沉默的榮耀》播出後引發廣泛回響，該報其後推出「不能忘卻的名字」系列報道，講述以吳石為代表的中共「隱蔽戰線」故事。林祥熹的家人聯繫報社，希望能接先人回家。

林祥熹於1952年在台灣遭槍決，其骨灰日前獲護送返回福州。《福州日報》
在《福州日報》社協助下，去年10月底林祥熹的後人聯絡上被稱為「靈魂擺渡人」的高雄里長劉德文。

劉德文於7日護送林祥熹的骨灰抵達福州，交予林祥熹的家人。林祥熹的妹妹林祥儀在接到兄長的骨灰後泣不成聲，撫摸着骨灰罈說，「你終於回家了」。

林祥熹於1928年出生，1949年10月考入福建人民革命大學，1950年秘密潛赴台灣，51年被捕入獄，1952年就義，年僅24歲。1988年，林祥熹被解放軍總政治部追認為革命烈士。

根據台灣「國家人權記憶庫」資料，林祥熹因「中國共產黨福建人民政府台灣工作委員會李里光等案」被判刑，案發時24歲，為國軍陸軍第六軍搜索營上等兵。林祥熹留有遺書兩封，其中一封寫給其友人王博超與陳恩熙，另一封留給家人，並託付五舅陳則樁轉交給其母親，信中道盡其對於家人無盡的思念。

