涿州掛黃燈籠迎春節惹議 網民批詭異不吉利

春節將至，各地商業街掛起燈籠慶祝農曆新年。然而河北涿州鼓樓大街等地近日被爆整條街掛的都是黃燈籠，遠看氣氛怪異，引發輿論熱議。有網民認為這種燈籠以前用於祭祀，結合今年是馬年還有「馬上黃了」的諧音，很不吉利。涿州市政府工作人員回應稱，掛黃燈籠是為營造隆重喜慶的氛圍，符合富貴吉祥的節日寓意。據悉目前鼓樓大街的黃燈籠已被連夜拆除。

本月5日一名商戶發視頻稱，毗鄰北京的河北涿州大街小巷掛上了黃色燈籠，「不知有甚麼寓意」。視頻顯示，一些工程車和工作人員正在涿州鼓樓大街上懸掛統一的黃燈籠，遠遠看去一片金黃。有當地其他商戶向「極目新聞」證實稱，近幾日確實掛了黃燈籠，「以前沒有見過」。

河北涿州街頭掛黃燈籠迎春節惹議。

河北涿州街頭掛黃燈籠迎春節惹議。微博@清風江上明月山間

曾回應象徵吉祥 營造喜慶氛圍

視頻吸引逾兩萬人參與討論，大多數網友認為密集的黃燈籠看起來十分怪異，留言稱黃燈籠忌諱在春節安放，除非是寺廟，否則掛黃燈籠會被視為不吉利，象徵孤寡、戰爭、家庭不和等，「馬年掛黃燈籠，馬上黃了」「祭拜死人才掛黃燈籠，霉氣」。由於負面評論過多，6日下午該短視頻作者關閉了評論。

除了鼓樓大街外，涿州當地其他主幹道如範陽路上，也掛上了不少紅黃色相間的燈籠，晚上亮燈之後紅黃兩色交相輝映，相當漂亮。涿州市城管局工作人員稱，街頭懸掛雙色燈籠更有層次感，掛燈籠由市政府統一安排。

涿州市政府工作人員回應稱，在中國傳統文化中黃色是尊貴、吉祥、溫暖、豐富的象徵，紅黃組色燈籠是對經典民族審美的傳承和致敬，營造的是隆重喜慶的氛圍，也符合民間紅火富貴的節日寓意。若市民覺得鼓樓大街的純黃燈籠不妥，可以向上反應。

在漫天質疑聲中，有網民發圖稱，涿州鼓樓大街的黃燈籠在懸掛不到48小時後被連夜拆除，換成了喜氣的大紅燈籠。

據悉山東濟南、四川樂山等地近日也同樣掛出黃色燈籠。內媒《新黃河》上月底報道稱，濟南明府城老街巷與古建築間掛起「富貴黃」迎新春，一排排寓意財富與榮華的黃色燈籠為古樸的街巷披上明亮溫暖的新裝，吸引市民遊客打卡留念。

《星島》中國組