訂婚強姦案︱山西漢性侵未婚妻罪成 CCTV強拖施暴過程曝光︱有片

山西大同「訂婚強姦案」一度引起社會高度關注，爭論未婚未被判強姦罪成處有期徒刑3年是否合理。央視「法治在線」今日首次播出一段該案的CCTV影片，顯示被告以暴力強行將未婚妻從升降機拖走，受害人激烈反抗失敗，之後被拖入婚房強姦。

女方激烈反抗失敗

據CCTV影片顯示，被告席某在2023年5月訂婚翌日，與未婚妻吳某，出現在二人婚房的樓宇，吳某先被席某用單手箍著手腕推入升降機內，吳某左手極力試圖掰開席某拉著自己的手但失敗，到抵達目的樓層時，跌坐地上的吳某雙腳企圖撐著升降機內隴，激烈反抗仍未能掙脫席某控制，被對方強行拖出升降機。



吳某最後被席某拖入婚房強姦。吳某被未婚夫性侵後逃出報警。

山西省陽高縣人民法院2023年12月25日一審，判席某強姦罪成，處有期徒刑三年。席某不服上訴，2025年4月16日，大同市中級人民法院裁定駁回上訴、維持原判。

法院指，綜合證據顯示，受害人在被拖入升降機及拉走全程，均決絕反抗、肢體激烈拉扯，最終無助被拖出。案發的婚房床單，留下的兩人混合DNA鑑定結果、吳某身上清清楚楚的淤青、被拉扯下來的窗簾，說明吳某當時不願意發生性關係。



山西省大同市中級人民法院刑事審判第二庭庭長楊東遠表示，男女婚戀的核心要義，永遠是「自願且明確的合意」，任何違背他人意志的強迫行為，都是觸碰法律紅線的犯罪之舉。