8部賀歲片題材多元 新春檔料呈多強爭霸

《飛馳人生3》、《熊出沒·年年有熊》等8部影片，現已定檔今年中國春節賀歲片。據悉今次賀歲片受眾差異顯著，電影市場或從去年的「一超多強」回歸「多強爭霸」格局。

最長春節假利票房

目前已經定檔的新片包括《飛馳人生3》、《鏢人：風起大漠》、《驚蟄無聲》、《星河入夢》、《熊貓計畫之部落奇遇記》、《熊出沒·年年有熊》等，包含喜劇、武俠、劇情、奇幻、動畫、懸疑、萌寵等各種類型，每部影片都頗有特色，針對不同觀影人群。

《飛馳人生3》將是今年賀歲片主力之一。

《驚蟄無聲》是首部國家安全題材電影。

港星謝霆鋒也有參演古裝武俠電影《鏢人：風起大漠》。

影視數據分析軟件「燈塔專業版」發布前瞻報告，顯示內地首部國家安全題材電影《驚蟄無聲》年輕及女性觀眾「想看」佔比突出；由吳京主演的古裝武俠電影《鏢人：風起大漠》更吸引男性觀眾；動畫片《熊出沒》在三四線城市「想看」人數斷層領先。《驚蟄無聲》、《飛馳人生3》、《鏢人：風起大漠》料將構成今次春節檔的頭部主力陣營。

中新社報道指，去年在《哪吒之魔童鬧海》帶動下創下超95億人民幣的檔期票房新高。今年春節假期長達9天，這個「史上最長春節檔」被認為為電影票房沖高提供了更充裕的時間窗口。