Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

8部賀歲片題材多元 新春檔料呈多強爭霸

即時中國
更新時間：20:09 2026-02-08 HKT
發佈時間：20:09 2026-02-08 HKT

《飛馳人生3》、《熊出沒·年年有熊》等8部影片，現已定檔今年中國春節賀歲片。據悉今次賀歲片受眾差異顯著，電影市場或從去年的「一超多強」回歸「多強爭霸」格局。

最長春節假利票房

目前已經定檔的新片包括《飛馳人生3》、《鏢人：風起大漠》、《驚蟄無聲》、《星河入夢》、《熊貓計畫之部落奇遇記》、《熊出沒·年年有熊》等，包含喜劇、武俠、劇情、奇幻、動畫、懸疑、萌寵等各種類型，每部影片都頗有特色，針對不同觀影人群。

《飛馳人生3》將是今年賀歲片主力之一。
《飛馳人生3》將是今年賀歲片主力之一。
《驚蟄無聲》是首部國家安全題材電影。
《驚蟄無聲》是首部國家安全題材電影。
港星謝霆鋒也有參演古裝武俠電影《鏢人：風起大漠》。
港星謝霆鋒也有參演古裝武俠電影《鏢人：風起大漠》。

影視數據分析軟件「燈塔專業版」發布前瞻報告，顯示內地首部國家安全題材電影《驚蟄無聲》年輕及女性觀眾「想看」佔比突出；由吳京主演的古裝武俠電影《鏢人：風起大漠》更吸引男性觀眾；動畫片《熊出沒》在三四線城市「想看」人數斷層領先。《驚蟄無聲》、《飛馳人生3》、《鏢人：風起大漠》料將構成今次春節檔的頭部主力陣營。

中新社報道指，去年在《哪吒之魔童鬧海》帶動下創下超95億人民幣的檔期票房新高。今年春節假期長達9天，這個「史上最長春節檔」被認為為電影票房沖高提供了更充裕的時間窗口。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
屯門井頭中村男子倒斃村屋內 頭部傷勢不尋常 警方暫列謀殺拘死者妻
01:06
屯門井頭中村男子倒斃村屋內 頭部傷勢不尋常 警方暫列謀殺拘死者妻
突發
2小時前
前港姐超低胸「上下失守」被喪摸畫面曝光 賣性感登台吸金屢遇狼爪
前港姐超低胸「上下失守」被喪摸畫面曝光 賣性感登台吸金屢遇狼爪
影視圈
17小時前
曾志偉對TVB有情有義 設鮑魚宴款待「皇牌節目」台前幕後星光熠熠 富婆美女抽中貴價茅台大獎
曾志偉對TVB有情有義 設鮑魚宴款待「皇牌節目」台前幕後星光熠熠 富婆美女抽中貴價茅台大獎
影視圈
19小時前
視帝視后等數十藝人齊聚佛山晚宴場面墟冚 幕後金主曝光 卡士媲美TVB頒獎禮
視帝視后等數十藝人齊聚佛山晚宴場面墟冚 幕後金主曝光 卡士媲美TVB頒獎禮
影視圈
14小時前
星島申訴王｜北角$29自助餐變長者食堂 直擊場內墟冚迫爆爭食
02:08
星島申訴王｜北角$29「酒店式」任食放題自助餐 直擊場面墟冚10分鐘被搶空
申訴熱話
3小時前
汪明荃辦年貨「驚人造型」惹熱議  手持巨物盡展平民巨星風範  網民：貼地過隔籬屋師奶
汪明荃辦年貨「驚人造型」惹熱議  手持巨物盡展平民巨星風範  網民：貼地過隔籬屋師奶
影視圈
13小時前
「郭可盈兒子」離巢逾十年脹爆罕現身 曾求婚《閃電傳真機》主持遭拒 為養家轉戰商界
「郭可盈兒子」離巢逾十年脹爆罕現身 曾求婚《閃電傳真機》主持遭拒 為養家轉戰商界
影視圈
2026-02-09 09:00 HKT
百年上海街唐樓活化為藝術新地標 THE BRIDGE+ UOB ART ACADEMY連結人心的社區橋樑
藝文資訊
1小時前
前《愛回家》險死男星倡「合約婚姻」：老婆玩兩年先諗續約  自嘲人窮身體差  離婚多年認心理變態
前《愛回家》險死男星倡「合約婚姻」：老婆玩兩年先諗續約  自嘲人窮身體差  離婚多年認心理變態
影視圈
12小時前
周三晚「萬眾開心」初配紀仁安，且看能否為譚校長建功。
譚校長愛駒初配紀仁安
馬圈快訊
2026-02-08 19:15 HKT