北上注意︱冷空氣罩廣東廣州跌至7℃ 預料明晨最凍

即時中國
更新時間：18:57 2026-02-08 HKT
發佈時間：18:57 2026-02-08 HKT

廣東8日受冷空氣影響，全省氣溫下降，多地出現10℃以下的低溫天氣，廣州最低氣溫跌至7℃。 

中新社據廣東氣象部門報道，廣東省大部分市縣8日早晨最低氣溫較7日下降2℃至5℃，粵北大部、珠三角北部市縣最低氣溫降到6℃至11℃。截至8日12時35分，全省有44個寒冷預警信號處於生效中。 

氣象台預計這股冷空氣，將令廣東在9日早晨出現最凍天氣。
氣象台預計這股冷空氣，將令廣東在9日早晨出現最凍天氣。

8日，廣州氣溫較7日出現「過山車式」下降，8時25分，全市最低氣溫僅7℃。當日中午，記者在該市天河路商圈看到，路上行人都身著冬裝，而7日街頭還有不少市民身著夏裝。

此外，天氣寒冷也讓火鍋、羊肉煲等時令美食大受歡迎，多家火鍋店大排長龍。 

氣象專家表示，此次冷空氣過程還將持續，預計過程最低氣溫出現在9日早晨。屆時，粵北部分市縣將有5℃以下低溫，高海拔山區1℃至3℃，局部有霜（冰）凍。此外，10日夜間至11日還將有新一股弱冷空氣補充影響廣東。

