搶人才？︱印度飛餅師傅算「外籍專家」 湖南派千元捱轟

即時中國
更新時間：18:20 2026-02-08 HKT
發佈時間：18:20 2026-02-08 HKT

內地為搶外國科技人才，去年推出包括「K字簽證」等優惠條件，但湖南邵陽近日認證兩名印度的飛餅（甩餅）師傅為「外籍專家」，向他們發出1000元人民幣慰問金，卻引起網民反彈，質疑與國家需要的高端人才風馬牛不相及。

網民：專家門檻這麼低？

綜合內媒報道，惹起爭議的2名飛餅師傅，分別在邵陽兩間餐廳任職。其中一間餐廳的負責人表示，是通過勞務中介聘用該飛餅師傅，對方於去年5月到中國，持有務工簽證，每年由科工局安排進行體檢。

湖南邵陽列2名印度飛餅師傅為外籍專家遭外界批評。示意圖。新華網
湖南邵陽列2名印度飛餅師傅為外籍專家遭外界批評。示意圖。新華網

該負責人指，每份飛餅售20多元，而印度師傅製作的飛餅，口感確實較本地師傅更佳。

不過，飛餅師傅獲認證為「外籍專家」，還向他們發慰問金，卻被網民狂批，「太荒唐了」，「為什麼不給農民養老金提高100塊？」，「這個局錢太多了」，「南韓籍泡菜師傅、美國籍漢堡師傅、土耳其籍烤肉師傅、英國籍炸魚薯條師傅已在路上」，「肯定有指標，找人湊數」，「飛餅是科技人員，那種田的中國農民無可厚非也是技術人員」，「我們專家門檻這麼低？」。

對此，邵東市科工局工作人員表示，確有發放相關費用，但外籍專家的認定和錢款來源都是邵陽市科技局，科技局那邊暫時也沒有公布具體的政策，「我們只是經辦單位，也在等邵陽科技局的答覆」。而截至發稿，邵陽市科技局尚未對此公開答覆。

 

