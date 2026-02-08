Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

雲南電動車遇禍乘客險葬身火海 車廠未正面回應車門失靈問題

更新時間：10:12 2026-02-08 HKT
發佈時間：10:12 2026-02-08 HKT

日前，雲南有網民公開的一段「從起火車輛中救出3人」的影片。除了救人者的行為外，期間當時無法打開肇事車輛的車門，安全問題同樣引起關注。據悉，該輛電動車為東風奕派007。

網上影片所見，該輛奕派007撞車後偏離道路撞向路邊護網，車身未見明顯變形，車輛在碰撞停止後約20秒開始冒黑煙。期間，司機自行打開駕駛門下車，並多次嘗試從外部打開左側後排車門皆失敗。最後，司機要與另一名跑來的男子用路邊石頭砸開車窗，才能從玻璃窗口拉出三名乘客。

上周四（5日），東風奕派發布聲明稱，經核實，視頻記錄的事故發生於2025年3月19日中午。團隊在事故發生後立即趕赴現場，全力配合事故處置工作，並對涉及的人員及家庭表達了關懷與慰問。根據調查認定，本次事故是車輛與貨車高速碰撞後引發。惟東風奕派未有回應「車門打不開」問題。

工業和信息化部（簡稱：工信報）早前組織制定的強制性國家標準《汽車車門把手安全技術要求》（GB 48001-2026）（以下簡稱「《技術要求》」），將於2027年1月1日起開始實施。

《技術要求》其中明確，每個車門應配備機械釋放車門外把手，車輛的安全設計應在車輛出現故障時，能夠通過機械釋放車門外把手，開啟車門。機械釋放車門內把手要求每個車門（不包括背門）應配備至少一個機械釋放車門內把手。

