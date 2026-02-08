爆劇《太平年》 五代十國「冷門史」掀熱議 存統一理念隱喻兩岸共識

2026年開年，聚焦「冷門歷史」五代十國時期的央視歷史題材巨製《太平年》，以罕見熱度掀起討論熱潮。這部耗資3.5億元人民幣製作的50集大劇，講述吳越國君主錢弘俶棄王權保民生，主動「納土歸宋」，助力天下統一的故事。其歷史厚重感、半文言台詞對白以及考究的服裝道具，收穫歷史迷好評，甚至掀起五代十國歷史學習熱。劇集以「止戈為太平」為主題，傳遞反戰思想，被指具有強烈的現實意義，從歷史層面隱喻兩岸共識。

聚焦「冷門歷史」五代十國時期的《太平年》，以罕見熱度掀起討論熱潮。

聚焦「冷門歷史」五代十國時期的《太平年》，以罕見熱度掀起討論熱潮。

聚焦「冷門歷史」五代十國時期的《太平年》，以罕見熱度掀起討論熱潮。

短短53年中，5個朝代、14位皇帝相繼出現，其間朱溫篡唐、李存勖滅梁、石敬瑭割燕雲十六州……國家廣播電視總局重點指導項目《太平年》，選取背景是中國歷史上最難影視化的五代十國，從前期籌劃到開機拍攝，歷經近10年打磨，於1月23日在央視開播當天，「苦內娛無歷史大劇久矣」便衝上微博熱搜榜。目前全網相關話題瀏覽量已超過18億次。

食人肉場景嚇倒觀眾

人頭滾滾，血流成河，鍋里撲撲冒着熱氣煮着人肉……電視劇開頭就是展現「人吃人」的場景。後晉軍閥張彥澤為充軍糧，將百姓稱為「兩腳羊」，綁入石臼搗磨成血肉湯分食，其養子因求情遭割喉烹屍，讓觀眾直呼「比恐怖片更窒息」。

劇集重點刻畫錢弘俶（白宇飾）、北宋開國皇帝趙匡胤（朱亞文飾）及後周世宗郭榮（俞灝明飾）3個核心人物，在亂世中的命運抉擇。其中錢弘俶面對中原政權更迭，後晉、後周、北宋交替，選擇「納土歸宋」，讓東南地區免受戰亂之殤。

強烈現實觀照意義

這一抉擇被認為與兩岸關係形成鏡像。《南風窗》評論，在當下國際地緣政治背景下，這種「不戰而屈人之兵」的和平，具有強烈的現實觀照意義。中國歷史研究院副院長李國強更指，劇中「納土歸宋」的主線，承載的不是簡單的版圖聚合、疆域合成，而是中華民族對「統一」這一歷史大勢的高度認同。

借AI來追劇「解碼」

由於劇中人物關係複雜、一些歷史場景真實血腥，加上大量半文言台詞，部分觀眾大呼「觀劇門檻太高」，還有人調侃「像是拍給歷史研究生看的」，令收視率曾一度低迷。但堅持追劇的觀眾逐漸發現其歷史厚重感，甚至掀起五代十國歷史學習熱。不少觀眾一邊追劇，一邊借助AI工具查詢歷史背景「解碼」，「用電視劇補全課本略過的歷史」。

劇中對「長樂老人」馮道的塑造，也引發爭議。馮道歷仕多朝屹立不倒，在劇中被塑造為在亂世中的隱忍務實與委曲求全，以及守護中原百姓、為華夏文明保存最後一點體面的隱忍儒者形象。有觀眾認為存在「洗白美化」之嫌，未延續以歐陽修為代表「貳臣」的負面評價。

對此，陝西師範大學歷史文化學院副教授胡耀飛認為，馮道的境遇是當時所有文官的境遇，他們是保證中央朝廷始終穩定的前提，單純以忠孝節義觀念來批評則不足取。



《星島》中國組