私廚團年飯︱北京連工包料套餐最平¥4000 團隊兩個月前被預訂
更新時間：09:06 2026-02-08 HKT
發佈時間：09:04 2026-02-08 HKT
發佈時間：09:04 2026-02-08 HKT
「食材現買現做，衛生透明，在家享受餐廳風味」……今年內地年夜飯私廚上門服務火爆，儘管廚師日薪較平日翻倍漲至1800元（人民幣，下同），包料套餐高達5980元，卻依然「一廚難求」，除夕定單比去年暴增逾半。分析指出，食肆預製菜問題近年引起關注，不少具消費力的內地民眾傾向私廚上門，可現炒現做、真材實料。
相關新聞：私廚團年飯︱黑工攻港時薪$500平價搶做 小紅書宣傳上門煮菜
北京律師王金海建議，消費者應主動查驗廚師健康證、廚師證及無犯罪記錄證明，因為內地法律目前未針對上門做飯服務出台專門規定。
「一周收入輕鬆過萬」
在抖音、小紅書等社交平台，提供上門烹飪服務的團隊與個人大量湧現，有些從採購、稱重到付款全程視頻記錄，顧客可隨時查看。雖然春節前後私廚的價格相較平日大幅上漲，定單仍激增。有團隊表示，其配備30多名廚師，也因爆單停止接單。
北京市場私廚服務收費標準披露，除夕（年廿九）當天工費1800元，初一至初三為1500元。包工包料套餐價格從3980元至5980元不等。
大連新聞引述一名在央企食堂工作的兼職廚師表示，他利用業餘時間接單，16道菜報價1000元。另一個私廚團隊報價1200至1800元：「春節期間價格是平時2至3倍，因為菜品更複雜、更精緻，對廚師的要求也更高。」
春節訂單比去年增逾3成
許多口碑好的廚師團隊早已滿單。一名私廚團隊聯絡人鐘明媚表示，今年春節定單量比去年增長逾3成，僅除夕當天就增長逾半，團隊廚師最早兩個月前就被預訂，「一周收入輕鬆過萬。」
「把傳統的蔥燒海參換成避風塘龍蝦，家燜刀魚改成松鼠魚……」90後市民杜女士近日與私廚反覆敲定菜單。她表示，往年全家在酒店吃年夜飯，今年因孩子尚小，決定嘗試私廚上門
最Hit
「郭可盈兒子」離巢逾十年脹爆罕現身 曾求婚《閃電傳真機》主持遭拒 為養家轉戰商界
2026-02-09 09:00 HKT
譚校長愛駒初配紀仁安
2026-02-08 19:15 HKT