私廚團年飯︱北京連工包料套餐最平¥4000 團隊兩個月前被預訂

「食材現買現做，衛生透明，在家享受餐廳風味」……今年內地年夜飯私廚上門服務火爆，儘管廚師日薪較平日翻倍漲至1800元（人民幣，下同），包料套餐高達5980元，卻依然「一廚難求」，除夕定單比去年暴增逾半。分析指出，食肆預製菜問題近年引起關注，不少具消費力的內地民眾傾向私廚上門，可現炒現做、真材實料。

北京律師王金海建議，消費者應主動查驗廚師健康證、廚師證及無犯罪記錄證明，因為內地法律目前未針對上門做飯服務出台專門規定。

內地私廚服務普遍，吸引不少人聘用。微博@巴音郭楞融媒

「一周收入輕鬆過萬」

在抖音、小紅書等社交平台，提供上門烹飪服務的團隊與個人大量湧現，有些從採購、稱重到付款全程視頻記錄，顧客可隨時查看。雖然春節前後私廚的價格相較平日大幅上漲，定單仍激增。有團隊表示，其配備30多名廚師，也因爆單停止接單。

北京市場私廚服務收費標準披露，除夕（年廿九）當天工費1800元，初一至初三為1500元。包工包料套餐價格從3980元至5980元不等。

大連新聞引述一名在央企食堂工作的兼職廚師表示，他利用業餘時間接單，16道菜報價1000元。另一個私廚團隊報價1200至1800元：「春節期間價格是平時2至3倍，因為菜品更複雜、更精緻，對廚師的要求也更高。」

春節訂單比去年增逾3成

許多口碑好的廚師團隊早已滿單。一名私廚團隊聯絡人鐘明媚表示，今年春節定單量比去年增長逾3成，僅除夕當天就增長逾半，團隊廚師最早兩個月前就被預訂，「一周收入輕鬆過萬。」

「把傳統的蔥燒海參換成避風塘龍蝦，家燜刀魚改成松鼠魚……」90後市民杜女士近日與私廚反覆敲定菜單。她表示，往年全家在酒店吃年夜飯，今年因孩子尚小，決定嘗試私廚上門