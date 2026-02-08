私廚團年飯︱黑工攻港時薪$500平價搶做 小紅書宣傳上門煮菜

年近歲晚，除了有「黑工」違法來港提供「大掃除」服務外，《星島》發現有深圳廚師在社交平台推銷可到香港上門平價包辦私房菜或團年飯，有標價每小時500元，疑涉「黑工」行為。不少港人留言表示「有興趣」，查詢價錢、如何預約。本港立法會議員楊永杰表示，任何人若無有效工作簽證在港從事收費工作，即屬違法。若食材從內地帶來本港，更有食安風險，籲當局加強巡查及教育。

團年飯旺季將至，又是一家大細過年相聚的時光。近年來，不少港人選擇北上吃團年飯，但原來在內地相當盛行的「私廚上門做菜」服務，亦疑似悄悄攻港，而這種跨境服務，恐踩法律界線，本港市民可能觸犯僱用「黑工」法例。

帳號拍片烹調鮮魚海蝦推銷

《星島》記者昨日在小紅書發現不少推銷「香港上門做菜」私廚服務，疑似跨境進行。其中有自稱「深圳上門私廚X師傅」的帳號，在首頁介紹中，直言：「有沒有香港那邊的客戶需要上門私廚的！」這位年輕師傅還在宣傳影片中，示範烹調鮮魚、海蝦等菜式。

另一個私廚帳號標明「深圳廚師香港上門做菜」，服務內容包括「上門做飯，承接家宴，生日宴，喬遷宴」等，還提到「自備食材，廚師買菜上門（包工包料），廚師自帶餐具擺盤、帶顏值服務員等各種用餐需求。」

時薪500元 包工包料供粵川菜

至於價錢，其中一標明「上門做菜 深圳香港」的帳號稱，「香港上門做菜500元1個小時 深圳上門做飯300元一個小時。」

另一個IP屬地位於廣東的「私廚上門」帳號，在帳號名稱上加註「（深圳 香港）」字眼，並列明「大灣區私廚上門服務，需提前預約！」，稱「包工包料」提供粵菜、海鮮、川菜、湘菜等。記者以消費者身份私信查詢「還接單嗎？」，對方回應稱要「提前預訂」，並問地點、人數及時間，但記者提供香港地址後，對方未再回應。

綜觀多個疑似提供赴港做菜的私廚帳號，有不少標註「中國香港」的網民留言「有興趣」，查詢「怎預約」「請問收費」等等。有本港業界人士指出，這類提供上門私廚服務的人員，他們是否持有香港工作簽證成疑，如果本港市民一不小心，險墮法網。

攜帶食材來港恐惹安全風險

立法會食物安全及環境衛生事務委員會副主席楊永杰估計，有關情況涉及「黑工」，任何人士若未持有有效工作簽證而在香港從事收費工作，即屬違法。他強調，即使持有旅遊簽證，亦不可在港工作，否則便屬於「黑工」。他又指，如果食材從深圳帶來，期間經過長途跋涉，會令一些食物可能變質、變味，從而產生食安風險。

楊永杰表示，隨着兩地融合，建議政府應加強相關法例的宣傳與教育，讓更多內地人了解香港的法律規定，避免因不熟悉法例而誤墮法律陷阱。他亦呼籲警方加強執法力度，打擊非法勞工活動，從根源上杜絕相關問題。

《星島》中國組