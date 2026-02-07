「順豐速孕」｜惡搞車貼被批低俗 商家侵權賠償順豐¥20萬

內地有商家玩諧音推出「順豐速孕」惡搞車貼，順豐公司將涉事商家訴至法院，廣州法院判決相關行為構成商標侵權，被告賠償順豐公司20萬元（人民幣，下同）。

據《南方日報》報道，廣州知識產權法院對深圳順豐泰森控股（集團）有限公司（下稱「順豐公司」）訴店小二公司侵害商標權糾紛案作出一審判決，認定「順豐速運」構成馳名商標，被告銷售的「順豐速孕」車貼因弱化該馳名商標顯著特徵、貶損品牌聲譽，構成商標侵權。

法院指出，一方面，涉案車貼與馳名商標核心要素高度近似，中文「順豐速」三字完全一致，「孕」與「運」讀音相同，且共用「SF」字母及「EXPRESS」英文標識，結合二者均用於車輛貼附的使用場景，易使公眾產生關聯聯想，打破了馳名商標與快遞服務的固有對應關係，直接弱化了商標區分商品或者服務來源的顯著性。

另一方面，該車貼以諧音玩梗方式將「懷孕」與物流品牌嫁接，漠視女性生育體驗，在公共空間製造低俗氛圍，違背公序良俗，貶損了「順豐速運」長期積累的專業、高效、正規的市場聲譽，符合《中華人民共和國商標法》關於商標侵權的相關認定標準。

最終，廣州知識產權法院判令被告賠償順豐公司經濟損失及其他費用共計20萬元，並在媒體刊登聲明消除不良影響。目前該判決已生效。