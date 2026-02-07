西九龍站｜海關「聞」出刺鼻氣味 揭北上男雙腳襪內藏大麻
發佈時間：13:00 2026-02-07 HKT
一名北上男旅客在西九龍站過關時，因身上傳出刺鼻氣味，被內地海關關員聞出追上截查，結果發現男子腳底藏大麻。
據內地海關官方微博消息，近日，西九龍站海關查獲進境旅客腳底藏匿大麻2包。當日，西九龍站海關關員在對進境旅客進行監管時，一名經海關監管區未申報的男性旅客與關員擦身而過。海關關員敏銳察覺其身上有刺鼻氣味，隨後追上該名旅客要求其配合海關查驗。
經查驗，關員在其左右腳的襪子內查獲疑似大麻植物各1包，毛重共計17.6克。
據內地法規，走私、販賣、運輸、製造毒品，無論數量多少，都應當追究刑事責任，予以刑事處罰。
