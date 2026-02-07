Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

汽車飛機二合一 全國首款航天造「電動垂直起降飛行器」首飛成功｜有片

更新時間：12:30 2026-02-07 HKT
發佈時間：12:30 2026-02-07 HKT

內地近年積極發展航空航天技術，由中國航天科技集團九院研製，首款「航天造電動垂直起降低空飛行器」（eVTOL），2月6日在重慶永川大安機場首飛成功，完成各項性能驗證。從畫面可見，該飛行器採用飛行體與陸行體可分離設計，集「會飛的飛機」與「能跑的汽車」於一身，也象徵內地在低空飛行與未來交通載具領域，再跨出關鍵一步。

據《央視》、《人民日報》報道，該款航天造電動垂直起降低空飛行器，採用分離式核心設計，由機翼、座艙、底盤組成飛行體與陸行體兩大形態，實現「汽車」和「飛機」的二合一。

此外，該飛行器的飛行體（飛機）可承載兩名乘客在3000米以下低空，以時速150公里速度飛行，該飛行器的陸行體（汽車）基於全電智能線控底盤，可實現超300公里續航。

報道指，該低空飛行器是中國航天科技集團九院，針對適航標準設計研製的多功能低空裝備，融合優勢車企工業實力，打造高可靠產品底座。憑藉傾轉控制、智飛智駕等五大核心技術，實現「航太級積木」的模組化組合，未來將在交通出行、物流運輸、緊急保障等領域，發揮重要作用。  

