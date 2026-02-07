中行原副行長林景臻落馬 涉私藏政治書籍受賄多宗罪
更新時間：08:36 2026-02-07 HKT
發佈時間：08:34 2026-02-07 HKT
發佈時間：08:34 2026-02-07 HKT
中紀委國家監委昨公布4名「老虎」罪狀，其中去年9月受查的中國銀行原副行長林景臻，罪狀包括私藏、閱看、寄遞有嚴重政治問題的書籍；違規收受禮品，接受宴請、旅遊安排；違規擁有非上市公司股份；利用職務便利為他人在貸款融資等方面牟利。
現年59歲的林景臻，福建泉州人，畢業於廈門大學經濟系，在中國銀行深耕近40年，覆蓋了商業銀行核心業務及跨境金融關鍵領域。他也曾在香港工作，2015年5月至2018年1月曾任中銀香港副總裁。
除了林景臻，昨被通報開除中共黨籍的還有海南省委原秘書長倪強、浙江原副省長高興夫、陝西省西安市人大原主任韓松。4人均被控非法收受巨額財物，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪。
最Hit
校長分享AI教學實戰轉型心得 政府方向清晰 各校宜按情況靈活推行
2026-02-05 08:00 HKT
荃灣便利店八達通增值$100 慘變倒蝕$400 苦主因一事自責不已 網民發功獻追討妙計｜Juicy叮
2026-02-05 13:29 HKT
星島申訴王｜90後揭自提點「搵銀」真相 日做12小時賺少過最低工資 難識女朋友：不如揸的士
2026-02-06 07:43 HKT
共同社：中國已批准多項對日稀土出口
11小時前