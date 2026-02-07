中行原副行長林景臻落馬 涉私藏政治書籍受賄多宗罪

中紀委國家監委昨公布4名「老虎」罪狀，其中去年9月受查的中國銀行原副行長林景臻，罪狀包括私藏、閱看、寄遞有嚴重政治問題的書籍；違規收受禮品，接受宴請、旅遊安排；違規擁有非上市公司股份；利用職務便利為他人在貸款融資等方面牟利。

現年59歲的林景臻，福建泉州人，畢業於廈門大學經濟系，在中國銀行深耕近40年，覆蓋了商業銀行核心業務及跨境金融關鍵領域。他也曾在香港工作，2015年5月至2018年1月曾任中銀香港副總裁。

除了林景臻，昨被通報開除中共黨籍的還有海南省委原秘書長倪強、浙江原副省長高興夫、陝西省西安市人大原主任韓松。4人均被控非法收受巨額財物，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪。