巨額花紅｜河南景區員工領¥45萬 拍片揭打工仔血汗辛酸史｜有片

近日，河南洛陽老君山景區年終總結表彰大會的影片在各大社交媒體「洗板」。網傳片段中，員工排隊上台領獎，手捧獎金牌，金額從20萬到40餘萬元（人民幣，下同）不等，其中，有員工獲得營銷獎金45萬元，也有員工獲得短片推廣獎37萬元獎金，引發全網熱議。

網民羨慕又妒忌

眾多網民在影片留言區發文，有人表示：「這裏面有我的門票錢！」、「大部分人一年收入遠不如這獎金，這一年得交多少稅啊？！」有人妒忌表示：「有的人拚命也沒這麼多。很好了，只要拼汗水。回報率很高！」、「汗水？程序員表示是用命拼的」、「有各種山，人家也都是血汗，但是沒有這種待遇」、「我不舒服，老君山暫時不考慮去了。」亦有人表示讚同：「一份耕耘，一份收穫。」、「勞有所得！非常好！」、「老君山營銷確實牛，逆襲成抖音網紅第一山！」

早出晚歸假期「六親不認」

老君山景區工作人員潘苗通過個人社交平台發布視頻，對「羨慕聲」作出回應：「真正了解情況的人都知道，這每一分錢都是我們用汗水拼出來的。」

潘苗在影片中透露，表彰大會當天早上6時50分已開始，「但這個『早』對我們來說是家常便飯」。每逢節假日、暑假等客流高峰，員工總是「早出晚歸，甚至更早」。

她細數了老君山人的日常：全年無休、早6晚10連軸轉；半夜頂著寒風上山救援；白天運營夜間熬夜檢修設施；每日爬山兩趟不覺累；天未亮就清雪掃垃圾；在諮詢台一坐一整天解答疑問；提着醫藥箱滿山奔波急救……「這就是老君山人——自加壓力、自強不息、甘於奉獻、敬業擔當。」

她也坦言，景區正面臨持續挑戰：「如何在激烈市場競爭中守住熱度？如何用創新增強吸引力？如何做實服務不辜負遊客信任？」居安思危，成為團隊共識。

隨着春節客流高峰臨近，潘苗表示，許多員工已提前安排家事，「卸下後顧之憂，在春節期間放棄團圓，全身心投入崗位」。她透露，不少人已「數不清有多少年沒串過（見過）親戚了」。

影片最後，她鼓舞團隊：「獎金也發了，雞血也打了，不容鬆懈。2026我們整裝待發，繼續戰鬥！」

據悉，老君山位於河南省洛陽市欒川縣，是秦嶺餘脈八百里伏牛山的主峰，最高海拔2200米。

老君山封「網紅第一山」

2019年，老君山因雪景爆紅，「遠赴人間驚鴻宴，老君山上吃泡麵」的話題大熱。雪後金頂雲海、銀裝素裹的景象，讓該景區迅速成為全國知名冬遊勝地，完成了從傳統景區到「網紅第一山」的逆襲。

此次高額年終獎的曝光，不僅展現了景區火爆的經營狀況，更揭示了文旅行業在網紅經濟背後的發展迅速。有行業觀察者指出：「老君山的成功並非偶然，是全員全年無休的極致服務與精準營銷的結合體。」