緬北白家白應蒼當庭懺悔片段曝光 操流利普通話「對數萬中國人道歉」｜有片
更新時間：15:59 2026-02-06 HKT
發佈時間：15:54 2026-02-06 HKT
緬北四大犯罪集團勢力最大的白家，4名重犯日前在廣東省深圳市中級人民法院判死刑伏法。其中已故集團首腦白所成兒子白應蒼，當庭懺悔的片段曝光，白應蒼以流利普通話謝罪說，自己「痛恨詐騙不亞於任何一個人」，對數萬名中國人道歉。
白應蒼「痛恨自己貪欲」
央視節目《法治在線》記錄白應蒼當庭懺悔畫面，他說「到現在我家也沒了，什麼都沒了，所以我現在痛恨詐騙不亞於任何一個人，我痛恨自己的無知、自己的愚蠢，我痛恨自己無節制的貪欲和短淺的目光，在被引渡到中國接近兩年的時間餐，我終於不必再擔驚受怕，也終於不必再苦苦支撐自己厭惡卻無法改變的生活狀態。另外，我想代表我全家向中國人民跟中國政府道個歉，因為我們全家的行為，給數萬的中國人民造成了傷害，真的對不起。」
緬北白家在緬甸果敢修建和與其他犯罪集團設立多個園區，涉及賭博、詐騙、販毒等多宗罪。白應蒼父親、白家家主白所成出任緬甸撣邦果敢自治區主席期間，大量委任家族成員、門生和舊部把持要害部門，長子白應能、次子白應蒼曾任果敢要職，掌握武裝力量。白所成2025年一審被判死刑後病亡。
