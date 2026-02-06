Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

受賄數額特別巨大 重慶政協原副主席段成剛被提起公訴

即時中國
更新時間：11:45 2026-02-06 HKT
發佈時間：11:44 2026-02-06 HKT

重慶市政協原副主席段成剛被捕，因非法收受他人財務數額特別巨大，被廣州市人民檢察院提起公訴。

央視新聞報道，最高人民檢察院消息，段成剛涉嫌受賄一案，由國家監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴。最高檢以涉嫌受賄罪對段成剛作出逮捕決定，並指定由廣東省廣州市人民檢察院審查起訴。

廣東省廣州市人民檢察院近日已向廣州市中級人民法院提起公訴。

檢察機關起訴指控段成剛利用擔任重慶市江北區委常委、副區長，重慶市巴南區委副書記、區長，重慶北部新區黨工委副書記、管委會主任、重慶兩江新區黨工委委員、管委會副主任，重慶兩江新區黨工委副書記、管委會副主任，重慶市渝北區委書記，重慶市委常委兼重慶兩江新區黨工委書記、管委會主任職務上的便利，以及職權或者地位形成的便利條件，通過其他國家工作人員職務上的行為，為有關單位和個人謀取利益，非法收受他人財物，數額特別巨大，以受賄罪追究其刑事責任。

段成剛去年3月底任上落馬，去年9月底因嚴重違紀違法被「雙開」（開除中共黨籍和公職），官方通報他結交政治騙子、大搞權錢交易等。

