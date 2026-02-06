香港情侶深圳酒店親熱 遭針孔攝錄偷拍 男方網上睇片驚見變「主角」

英國廣播公司（BBC）報道，2023年一對香港情侶入住深圳酒店，三星期後，男方Eric（化名）在社交媒體頻道上瀏覽色情內容時，驚見自己和女友成為「主角」。原來他們最私密的時刻被藏在酒店房間裏的針孔攝影機全程拍下，並上傳到一個頻道，供上千名陌生人登入觀看，而Eric本人正是這個色情內容頻道的用戶之一。

Telegram湧大量推廣

報道稱，30多歲的Eric自述10多歲時便開始觀看偷拍影片，吸引他的是那種「寫實感」，不如傳統色情片般「造作」。不過，當他發現自己和女友Emily（化名）被偷拍、成為這類影片供應鏈的一部分後，這種內容再也無法帶給他快感。他們非常害怕片段已被同事或家人看過。

酒店藏偷拍鏡頭在內地十分猖獗。

多女性關注酒店內偷拍

酒店出現針孔偷拍攝影機問題，在內地至少存在10多年。2025年4月，中國政府推出新規定，要求酒店業者定期檢查是否藏有攝影機，試圖遏止這股歪風，但是偷拍問題仍猖獗。

過去一、兩年間，在社交媒體上越來越人討論偷拍問題，尤其是女性。她們互相分享如何辨認隱藏得像鉛筆橡皮擦般細小的攝影機。有些人甚至在酒店房間裏搭帳篷，以避免被偷拍。

報道指，大量偷拍影片透過即時通訊及社交平台Telegram宣傳。過去18個月，至少有6個不同的網站和應用程式透過Telegram推廣，聲稱在超過180間酒店房間安裝了偷拍鏡頭，這些鏡頭不僅拍攝，甚至即時直播房客的活動。這意味其間可能有數以千計的酒店住客被偷拍。

毫米級攝像頭在內地隨便可買到。

Telegram多頻道含偷拍內容

據報，在Telegram上，偷拍色情片銷售代理AKA公開宣傳這些偷窺直播內容。其中一個Telegram頻道成員人數一度多達1萬人。其中一個直播網站每月收費為450元人民幣（約506港元）。登入後，可以在5個不同的拍攝頻道之間選擇，每個頻道顯示多個酒店房間的畫面。

住客入房卡即啟動偷拍

只要住客插入房卡啟動電力，偷拍畫面便會即時出現。網站也支援從頭回看直播，或下載存檔影片。直播影片庫中，有超過6000段這類影片，最早可追溯至2017年。AKA的訂閱者更會在Telegram留言區評頭論足。BBC在18個月的調查中，辨識出約十多名像AKA這樣的中介。

偷拍產業鏈利潤可圖

報道指，供應偷拍影片已形成產業鏈，AKA主頻道管理者是替產業鏈中地位更高的人工作，並稱對方為「機主」。「機主」負責安排安裝偷拍鏡頭，並管理直播平台。不過，整個供應鏈並不止「機主」這樣的角色。由於這門生意利潤可觀，根據頻道成員人數與訂閱費推算，僅AKA自去年4月以來，至少已賺取16.32萬元人民幣。

酒店偷拍難打擊

國家統計局數據顯示，內地去年的平均年收入為4.34萬元人民幣。這類案件司法很難打擊，雖然近年來，官方公布的司法案例大幅減少，但這類案件仍遍及全國，從北方的吉林省到南方的廣東省；而數百萬則在社交平台的有害內容被移除後，很快又「春風吹又生」。

