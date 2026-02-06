Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

insta360隱藏版︱相機殼貼黃金標誌 官方：足1克，全國99部

即時中國
更新時間：00:01 2026-02-06 HKT
發佈時間：00:01 2026-02-06 HKT

黃金價格不斷創新高，早前有人就用海量的電話卡，提煉出黃金。近日，一名來自深圳女子發帖稱，在深圳機場購買的一部insta360 Ace Pro2運動相機，鑲嵌一塊黃金製的品牌標誌。相機公司確認，黃金標誌是1克足金，全國僅有99部。

相關新聞：SIM卡土炮煉出191克黃金？ 廣東男現身揭真相︱有片

極目新聞報道，一位宋女士早前在深圳機場影石門店購入相機，拆開包裝檢查時發現，機殼上有一塊金色品牌標誌，與店內陳列品不同。宋女士後來返回門市求證，才得知自己中了稀有限量款，標誌是用上1克足金打造。

金標值約1400元

若以2月5日金價計算，1克黃金大約1460港元。

影石職員周三（4日）表示，相機上的黃金是真金，該活動是公司推出的「Think Gold」新年特別活動，全國限量99部。

在目前黃金價格高企的情況，宋女士初時難以相信自己成為幸運兒。事件曝光後，網民亦紛紛貼出自己買到的黃金品牌標誌產品。

