深圳橘釣沙滑翔傘意外 200磅男升空2米墮地昏迷︱有片
更新時間：21:35 2026-02-05 HKT
發佈時間：21:35 2026-02-05 HKT
深圳大鵬新區橘釣沙近日傳出發生滑翔傘意外，有乘客疑超重致墮地昏迷，網上更熱傳有關影片。《深圳特區報》向涉案商家查詢，惟對方拒絕回應，商家已暫停營業。
深圳市大鵬新區旅遊發展和文化體育局職員確認意外，透露傷者已送醫，相關部門已介入處理。
網上影片所見，一名男性躺在沙灘邊上，多名人員在旁疑似進行急救。
同行教練扭傷腳
「浪潮新聞」周四（5日）報道，事發於周二下午。有目擊遊客表示，受傷的是一名男遊客，一名教練帶著他飛到2米左右的高度時，滑翔傘突然歪掉，直接掉到沙灘上，遊客當場昏迷，同行的教練扭傷腳部。目擊者透露，商家要求遊客限重90公斤（約202磅），受傷遊客稱重後超過了2公斤，補100元（人民幣‧下同）才允許飛行。另外，起飛時正好有一陣風刮來，或與事故有關。
報道指，涉事商家地址位於深圳市橘釣沙萊華酒店大堂內，事發後，商家在大眾點評和抖音平台上已經暫停營業。職員亦拒接受傳媒查詢。
