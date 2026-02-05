黃金價創新高︱打金店燒「垃圾」 煉1.7公斤黃金值¥200萬

國際金價雖然近日回落，惟價格仍高企，少許金粉可以值「千金」。浙江杭州一打金店老闆在一個月內，從店內的「生活垃圾」成功掃出1.7公斤的黃金，價值近200萬（人民幣‧下同）。老闆透露，掃出的黃是打金時打磨、搓修等產生的。

相關新聞：SIM卡土炮煉出191克黃金？ 廣東男現身揭真相︱有片

煉出的1.7公斤黃金約值200萬元人民幣。

煉出的1.7公斤黃金約值200萬元人民幣。

相關新聞：黃金賭局爆煲｜深圳「傑我睿」傳走數百億 官方：負責人正溝通兌付︱有片

內地「紅星新聞」報道，杭州打金店老闆鄭小七表示，那是平時打磨、剉削剩下的一些金粉，焚燒提煉出來的黃金。一些地毯都可以二次焚燒提煉出（金粉）。

平日打磨、剉削出金粉

近期，黃金市場猶如過山車，接連出現暴漲和暴跌，各地不時出現購金或變現熱潮。



金價巨震後，鄭老闆的打金店3天瞬間蒸發200萬元，他表示，店內有現貨十幾公斤黃金，1克至少蝕300元，變相賬面虧捐200萬。黃金是加工材料，沒以投資目光去看，「3天能虧200萬可能也能掙200萬」。

相關新聞：大懵旅客高鐵遺留12公斤黃金 價值¥2000萬 車長：兩個人才搬得動