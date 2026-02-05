Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

黃金價創新高︱打金店燒「垃圾」 煉1.7公斤黃金值¥200萬

即時中國
更新時間：21:44 2026-02-05 HKT
發佈時間：21:44 2026-02-05 HKT

國際金價雖然近日回落，惟價格仍高企，少許金粉可以值「千金」。浙江杭州一打金店老闆在一個月內，從店內的「生活垃圾」成功掃出1.7公斤的黃金，價值近200萬（人民幣‧下同）。老闆透露，掃出的黃是打金時打磨、搓修等產生的。

相關新聞：SIM卡土炮煉出191克黃金？ 廣東男現身揭真相︱有片

煉出的1.7公斤黃金約值200萬元人民幣。
煉出的1.7公斤黃金約值200萬元人民幣。
煉出的1.7公斤黃金約值200萬元人民幣。
煉出的1.7公斤黃金約值200萬元人民幣。

相關新聞：黃金賭局爆煲｜深圳「傑我睿」傳走數百億 官方：負責人正溝通兌付︱有片

內地「紅星新聞」報道，杭州打金店老闆鄭小七表示，那是平時打磨、剉削剩下的一些金粉，焚燒提煉出來的黃金。一些地毯都可以二次焚燒提煉出（金粉）。

平日打磨、剉削出金粉

近期，黃金市場猶如過山車，接連出現暴漲和暴跌，各地不時出現購金或變現熱潮。

金價巨震後，鄭老闆的打金店3天瞬間蒸發200萬元，他表示，店內有現貨十幾公斤黃金，1克至少蝕300元，變相賬面虧捐200萬。黃金是加工材料，沒以投資目光去看，「3天能虧200萬可能也能掙200萬」。

相關新聞：大懵旅客高鐵遺留12公斤黃金 價值¥2000萬 車長：兩個人才搬得動

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
荃灣便利店八達通增值$100 慘變倒蝕$400 苦主因一事自責不已 網民發功獻追討妙計｜Juicy叮
荃灣便利店八達通增值$100 慘變倒蝕$400 苦主因一事自責不已 網民發功獻追討妙計｜Juicy叮
時事熱話
8小時前
宏福苑五級火｜居民冀了解大火原因與維修成本：俾返間屋我 有災民點名林鄭需負責
02:47
宏福苑五級火｜居民冀了解大火原因與維修成本：俾返間屋我 有災民點名林鄭需負責
社會
6小時前
李家鼎親認患病曝光最新狀態  影響食慾暴瘦：中咗招都唔知  拒搞80大壽望平靜度過
李家鼎親認患病曝光最新狀態  影響食慾暴瘦：中咗招都唔知  拒搞80大壽望平靜度過
影視圈
6小時前
校長分享AI教學實戰轉型心得 政府方向清晰 各校宜按情況靈活推行
教育資訊
14小時前
02:34
龍蝦灣謀殺案｜62歲案件主謀隱姓埋名 匿藏曼谷多年 去年12月被發現行蹤
突發
4小時前
前TVB男星林子博移英恐遇巨變？移民政策擬加辣斥：係咪要拆散頭家 首揭後路或「骨肉分離」
前TVB男星林子博移英恐遇巨變？移民政策擬加辣斥：係咪要拆散頭家 首揭後路或「骨肉分離」
影視圈
8小時前
迎新鈔提款機2026｜滙豐/恒生ATM位置+營業時間！港鐵站/流動銀行都有 自助撳錢換新鈔！
迎新鈔提款機2026｜滙豐/恒生ATM位置+營業時間！港鐵站櫃員機都有 自助撳錢換新鈔！
生活百科
2026-02-04 13:06 HKT
六合彩買8個號碼半注複式 美少婦僅花呢個數捧走近$10萬 網民頓悟一條人生哲理
六合彩買8個號碼半注複式 美少婦僅花呢個數捧走近$10萬 網民頓悟一條人生哲理｜Juicy叮
時事熱話
11小時前
政府再推長者餐飲優惠券！$25食盡8大連鎖餐廳 大家樂/太興/大快活/麥當勞
政府再推長者餐飲優惠券！$25食盡8大連鎖餐廳 大家樂/太興/大快活/麥當勞
飲食
9小時前
立陶宛總理指容許設立「台灣代表處」犯巨大錯誤。美聯社
立陶宛容台灣設「代表處」 總理：犯巨大錯誤
即時國際
10小時前