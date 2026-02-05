Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

「豬葛亮」食品店老闆名「周瑜」 諸葛亮後人要求撤銷註冊

廣東東莞近日有一間名為「豬葛亮食品有限公司」的企業，遭自稱「諸葛亮後裔」的人士指涉嫌誤導公眾、影響歷史人物形象，向商標局反映，希望當局撤銷店名。公開資料顯示，「豬葛亮」公司法定代表人名為「周瑜」。由於「周瑜」與「諸葛亮」在歷史上為「一時瑜亮」，事件迅速引起網民熱議。

商標局被質疑不夠嚴謹

有自稱「諸葛亮後裔」的人士上周六（31日）發表聲明指出，利用「豬」與「諸」諧音，註冊「豬葛亮」為商標或企業名稱，屬於攀附歷史名人、惡意營銷的行為，傷害了諸葛後裔和敬仰諸葛亮人們的感情。

「豬葛亮食品有限公司」的招牌。
「豬葛亮食品有限公司」法定代表人名為周瑜。
「諸葛亮後人」發表聲明。
《瀟湘晨報》報道，一名自稱「諸葛亮後人」的人士表示，網絡流傳的諸葛後裔聯署聲明屬實，目前已發現近200間註冊「豬葛亮」相關商標或企業，擔心濫用此類「諧音梗」誤導公眾、影響歷史人物形象，並對傳統文化傳承造成不良影響。他們質疑審核不夠嚴格，將向商標局等相關部門反映情況，希望當局審慎審核此類註冊申請，並撤銷對已註冊的商標。

據悉，「豬葛亮食品有限公司」名稱、統一社會信用代碼及法定代表人信息均有清晰標註，該企業信息真實存在，目前為「存續」狀態。

《上游新聞》報道，上述位於東莞的「豬葛亮食品有限公司」法定代表人周女士回應稱，公司名稱是自主構思，在合法合規前提下註冊，並非刻意惡搞或蹭熱度。她又表示，公司春節後將不再經營，會按規定辦理註銷手續，並對網友的調侃表示理解。

此次事件中，利用歷史人物名稱或者直接使用歷史人物名稱用作商業命名的現象，引發了網民關注和討論。

律師：損諸葛亮形象籲撤銷店名

《瀟湘晨報》引述上海大邦律師事務所丁金坤意見指，諸葛亮是眾所周知的先賢，民眾看到「豬葛亮」商標，自然會聯繫到「諸葛亮」，食品店以此作為商標，有傷諸葛亮形象。後裔可以司法呈請商標評審委員會將「豬葛亮」商標宣告無效。

長沙律師事務所協會副會長劉研表示，諸葛亮後人需要證明「豬葛亮」的註冊和使用超越了對其家族私益的損害，並對諸葛亮這一公共文化符號作貶損，進而對社會風氣、文化傳承產生負面影響。

