逾千玩具水槍螺絲母被指「槍枝零件」 五金廠老闆遭判刑喊冤上訴

江蘇南通市五金廠老闆為玩具廠加工，生產的1746顆螺絲母被警方指為槍支零件，老闆判處有期徒刑4年，但老闆父親喊冤，已對案件提出上訴，案件二審時間遲遲未定，臨近農曆新年，家屬心裏飽受煎熬。

花300多萬打官司

綜合內媒報道，62歲的老闆父親馬建開了這間五金廠20多年，主要製造五金配件，其子馬曉強大學畢業後接手經營。為順應市場需求，工廠6、7年前轉型生產瞄準鏡配件，因為南通市是全球最大的槍用瞄準鏡生產地，但因內地政策禁槍，產品全部外銷。

豈料2022年6月，警察突擊搜查工廠，帶走一批螺絲母，警方認定1977個螺絲母中，有1746個為「槍支零件」，因此起訴馬曉強。當時馬曉強解釋，這批螺絲母是玩具商訂製，用於「玩具水槍」，案件審理時，警方雖對螺絲母與AR-15槍管作互換實驗，但多次失敗。西南政法大學司法鑑定中心也認定，螺絲母為金屬緊固件，用途廣泛，並非槍械主要零件。

但法院都未採納這些意見，判處馬曉強4年有期徒刑，他不服當庭提出上訴。馬建無奈地說，如今他健康狀況越來越差，仍努力營救兒子，打官司更花去超過三百多萬元人民幣，最揪心的是，上小學的孫女每次問起父親去向，他只能說「爸爸去偏遠的國家工作」，如今他盼二審逆轉，重拾往日生活。但是，案件二審的時間還沒有確定，馬建已有半年多沒見過兒子。這段時間，他想把廠開起來，等兒子出來後，再一起重建這個家。