鐵欄圍寶馬︱停杭州商場逾11個月 泊車費近¥1.7萬

更新時間：22:25 2026-02-04 HKT
發佈時間：22:25 2026-02-04 HKT

近日，浙江杭州一商場停車場成為網絡熱話。一輛寶馬越野車停泊在商場超過11個月，累積停車費近1.7萬元（人民幣‧下同）。由於無法聯絡車主，商場用圍欄將車圍着。

將車停入商場，一般都會數小時就離開。杭州卻有車主將座駕泊入商場逾11個月，即使泊車費不斷累積，仍未肯將車駛走，商場陷入無助階段。

《揚子晚報》報道，有網民周一（2日）在社交平台發帖，一輛安徽牌照的寶馬越野車在杭州一處商場的地下停車場，被圍欄「圈」了起來。該寶馬車自去年3月份停在杭州水晶城購物中心，至今未開走，停車費用高達16900元（人民幣‧下同）。

寶馬已停泊商場逾11個月，泊車費用不斷累積。
網傳圖片顯示，這輛黑色的皖牌寶馬四周都是圍欄，後窗上還貼有一張紙，上面寫着：「移車請聯繫水晶城消控24小時值班電話⋯⋯」而另一張圖片上可見，該車入場時間是2025年3月1日凌晨2點多，停車總時長達到8101小時，繳費金額為16900元。

紅星新聞報道，涉事商場企劃部相關負責人周三表示，商場至今仍然無法接觸該寶馬車主。「我們聯繫了派出所，派出所聯繫上了當事人，讓當事人來處理，但也沒來。」

在談到停車費用時，針對車主取車是否需要繳納足夠的16900元停車費的問題，該負責人稱，「那也沒有這麼說，就是我們希望盡快聯繫上他來取走車輛。他現在累計停了這麼長時間，也對我們的車庫運轉造成影響。」

