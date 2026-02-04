3軍工央企巨頭 遭罷免全國人大代表

十四屆全國人大常委會第二十次會議今天在京舉行，3名軍工央企巨頭遭罷免全國人大代表職務，包括：中國航空工業集團原董事長周新民、中核集團原總工程師羅琦、中國工程物理研究院原院長劉倉理。



會議表決通過了全國人大常委會代表資格審查委員會關於個別代表的代表資格的報告。羅琦的全國人大常委、全國人大教育科學文化衛生委員會委員職務相應撤銷，劉倉理的全國人大常委職務相應撤銷。



軍工央企巨頭過去兩年頻頻出事。去年12月，全國政協主席會議一口氣撤銷8人全國政協委員資格，當中包括不少軍工巨頭，如前中國衛星網絡集團董事長張冬辰、前中國航空發動機集團董事長曹建國、前中國電子信息產業集團董事長曾毅。