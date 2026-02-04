習近平同普京舉行視頻會晤　強調：中俄攜手維護全球戰略穩定

國家主席習近平周三（4日）下午在北京人民大會堂同俄羅斯總統普京舉行視頻會晤。習近平強調，中俄攜手維護全球戰略穩定。



央視新聞報道，習近平指出，過去一年我們兩度會晤，引領中俄關係步入新的發展階段。兩國隆重紀念世界反法西斯戰爭勝利80周年，展示了雙方捍衛二戰勝利成果和國際公平正義的堅定決心。雙邊經貿往來勢頭穩健。「中俄文化年」圓滿收官，兩國人文交流合作邁上新台階，人員往來更加密切。雙方相繼成功主辦上海合作組織天津峰會和莫斯科總理會議，加強多邊協作，繼續致力於構建更加公正合理的全球治理體系。



習近平強調，今年是中國「十五五」開局之年，中方將更加積極主動擴大高水平對外開放，同包括俄羅斯在內的世界各國共享發展新機遇。今年也是中俄戰略協作伙伴關係建立30周年、《中俄睦鄰友好合作條約》簽署25周年和「中俄教育年」啟動之年。雙方要把握歷史契機，密切高層交往，加強各領域務實合作，以更深層次的戰略協作和更加積極有為的大國擔當，確保中俄關係繼續沿著正確軌道不斷發展。

習近平表示，開年以來，國際形勢愈發動蕩。作為負責任大國和聯合國安理會常任理事國，中俄兩國有義務推動國際社會堅守公平正義，堅定捍衛二戰勝利成果，堅決維護以聯合國為核心的國際體系和國際法基本準則，攜手維護全球戰略穩定。



普京表示，過去一年，俄中共同紀念二戰勝利80周年，堅定維護俄中人民付出重大犧牲贏得的世界和平，捍衛歷史真相。兩國貿易、能源、科技、農業等領域合作走深走實，人文交流日益密切，文化年取得圓滿成功，互免簽證政策讓兩國人民往來更加便利。展望新的一年，俄方對俄中關係充滿信心。雙方要繼續堅定不移支持彼此維護國家主權、安全，實現經濟社會發展繁榮，促進教育、文化等領域人文交流，造福兩國人民。面對複雜多變的國際形勢，俄方願同中方繼續在聯合國、上海合作組織、金磚國家等多邊平台加強戰略協作，為國際事務注入正能量。俄方將積極支持中國在深圳舉行亞太經合組織領導人非正式會議。

兩國元首還就共同關心的國際和地區熱點問題深入交換了意見。