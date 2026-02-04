兩女住民宿驚現偷拍鏡頭 前男住客被捕

針孔鏡頭難以發現，入住陌生地方時，應仔細查看。近日，兩名女生入住成都一家民宿時，疑似在房間冷氣管道內發現一個隱蔽的攝像頭，當晚兩人報警，警方將管道拆除後，確認就是偷拍鏡頭。

2月2日晚，兩名女生在短視頻平台發布了關於此事的視頻，其中一名女生提到，她們在成都找了一間90多元的酒店，環顧房間後，發現房間內的壁掛冷氣管道有些不對勁。管道上有一個圓形的小孔洞，她們發現這一情況後向警方報了案。

成都市公安局金牛區分局表示，事發在2026年2月1日，經連夜偵查，於2月3日晚在外地抓獲犯分别23歲和26歲的董性及劉姓男子。

董某某、劉某之前入住該民宿，將自製拍攝裝置安裝在客房冷氣管道內，偷拍他人隱私。二人與民宿經營者不存在利益關聯，無共謀行為。

目前，涉案設備及存儲內容均已依法扣押固定證據，暫未發現視頻外傳或用於其他非法用途。案件仍在進一步偵辦中。該二人因涉嫌非法使用竊聽、竊照專用器材罪，已被我局依法採取刑事強制措施。

