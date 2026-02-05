Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

新年變靚D︱22歲少女跌倒手指骨斷裂流血 醫生：因做了美甲

更新時間：07:30 2026-02-05 HKT
發佈時間：07:30 2026-02-05 HKT

農曆新年臨近，不少女士都會特意做「新年變靚三寶」，包括電髮、護膚或美甲。當中近年興起的美甲熱潮，能讓纖纖玉手添上不同圖案或顏色，特別受女士歡迎﹕但出入務必小心，如果遇禍跌倒，隨時手骨折斷。

內地「九派新聞」報道，杭州市臨平區中西醫結合醫院指，22歲王女士早前做美甲，讓手指顯得更修長，之後還特意貼延長甲片。

禍後痛得撕心裂肺

做了美甲後的王女士跌倒，手指骨出現折斷。九派新聞
王女士之後騎電動車時意外跌倒，手指觸地瞬間讓她感受鑽心的痛，食指上的延長甲片直接斷裂，滲出鮮血。

王女士後來到醫院求診，接診的骨科醫生曹立檢查後發現王女士「食指指骨骨折，甲床破裂。」由於指甲斷裂，部分甲床外露，需要手術修復。

曹醫生曹醫生坦言，如果沒有美甲，傷害不會這麼嚴重。經過指骨骨折閉合復位內固定術，王女士傷勢恢復良好。

