2026冬奧｜谷愛凌分享再次參賽感受 「沉浸在熱愛中感覺太美好」

更新時間：16:00 2026-02-04 HKT
發佈時間：16:00 2026-02-04 HKT

由意大利兩個城市米蘭及科爾蒂納（Cortina d'Ampezzo）共同主辦的第25屆冬季奧運會將於當地時間2月6日舉行開幕式。在時隔三屆冬奧會再次回歸歐洲的本次大賽中，備受關注的運動員之一是女子自由式滑雪的中國代表谷愛凌。

重傷後一度不敢看滑雪比賽

2026冬季奧運會，谷愛凌將出戰自由式滑雪女子U型場地技巧、坡面障礙技巧及大跳台三個項目。雖然曾因國籍問題備受爭議，但谷愛凌的奪牌前景被普遍看好。

2月3日，谷愛凌接受央視採訪，談到自己去年受傷的經歷。2024-25賽季，谷愛凌四站世界盃拿到四枚金牌，完美開場，卻在亞斯本的雪場上戛然而止。

谷愛凌坦言比身體更痛的是心理的「黑暗時刻」，她說自己甚至不敢看比賽，「太敏感，太痛苦。」但為了備戰瑞士世界盃，她來到成都訓練，卻再次被意外打斷了節奏。「第二天就腦震盪了，一個禮拜都沒法滑」。

不過聽她從媽媽的建議，放下雪杖，走進成都的巷陌。在那裡，她回想起起點：「滑雪就是玩，就是享受，就是自由。我們所有人的開始都是因為熱愛。」

相關新聞：谷愛凌受傷︱微博肩膊X光照登熱搜 網民痛心：等你滿血歸來

谷愛凌近日更新社交媒體IG曬出多張圖，分享第二次參加奧運會的感受，全文如下：

奧運會 再次與你相見，真好！

這是我的第二屆奧運會，我依舊是從前的我，卻也在某些方面悄然改變。內心深處，我的初心從未動搖——讓更多年輕人（尤其是女孩）了解自由式滑雪，推動女子滑雪運動發展，在世界舞台上為女子滑雪贏得榮光，同時珍惜這此生難遇的奧運之旅（每一屆奧運會，都獨一無二、不可復刻）。

未來幾周，我心中多了一份釋然，重拾對這項運動的熱愛，也對突破自我滿是期待。過去數年的大部分時光，我都陷入了停滯：傷病纏身，雪上訓練的時間寥寥無幾（當然，全日制上學的選擇從未讓我後悔，只是那時的我，總覺得自己與滑雪漸行漸遠），只能一場接一場地奔赴賽事。而現在，我重新為滑雪本身著迷，為體育精神與奧林匹克理念而戰，也沉醉於這項運動與生俱來的藝術感與專業魅力。無論最終成績如何，我都會盡情享受，全身心投入這段旅程:)

附上我去年12月參加秘密花園世界盃後寫下的隨筆，我的心態轉變，正是從那時開始的。沉浸在熱愛中的感覺，太美好了。

