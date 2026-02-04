Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

兔仔獲餵食咬斷1歲B手指 被劏肚未見殘肢枉死

即時中國
更新時間：15:20 2026-02-04 HKT
發佈時間：15:20 2026-02-04 HKT

父母有責任應好好看管年幼小孩，尤其與動物接觸時，避免作出危險動作。近日，河南鄭州仁濟醫院接收一名被兔子咬斷手指的年幼小孩，事發前，小孩正在餵飼兔子。

內地《農民日報》報道，據孩子媽媽憶述，意外發生時小孩的爺爺嫲嫲在廚房做煮飯，1歲7個月大的樂樂（化名）看到家裡養的兔子，從地上撿起一個茄子，當他把茄子湊到兔子嘴邊時，兔子就咬斷了樂樂其中一截手指。

相關新聞：6歲童吃麥芽糖不慎跌倒 12cm竹籤口腔直插小腦

樂樂被兔子咬斷手指。《農民日報》
樂樂被兔子咬斷手指。《農民日報》
樂樂被兔子咬斷手指。《農民日報》
樂樂被兔子咬斷手指。《農民日報》

家人聽到小孩哭聲，即跑出來查看，他們認為手指被兔子吞進肚，遂劏開兔子尋找。但一番尋找後依然一無所獲。最後在籠子的角落，發現僅有黃豆大小的斷指。

家人立刻帶著孩子和斷指趕往當地醫院，但由於當地不具備手術條件，最後他們來到鄭州仁濟醫院才進行接駁手術。

雖然樂樂接駁手術順利，但任何動物都會有潛在攻擊性，小孩接觸動物應保持安全距離。
 

