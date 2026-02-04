Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

知名調查記者劉虎被抓首見律師 山東媒體：期望公開處理避寒蟬效應

即時中國
更新時間：14:09 2026-02-04 HKT
發佈時間：14:09 2026-02-04 HKT

知名調查記者劉虎在成都被抓，引發內地媒體圈和律師圈關注。山東濟南日報報業集團旗下新媒體平台刊登評論文章稱，「期待當地以公開公正態度處理此案」，避免寒蟬效應。劉虎在成都被關押後首次與代理律師周澤會面，狀態還可，周澤稱劉虎舉報文章不違法。

相關新聞：成都警方通報知名媒體人劉虎被拘 涉誣告陷害非法經營

前廣州《新快報》調查記者、知名媒體人劉虎。
前廣州《新快報》調查記者、知名媒體人劉虎。
前廣州《新快報》調查記者、知名媒體人劉虎。
前廣州《新快報》調查記者、知名媒體人劉虎。

 

成都警方2日發布通報，指劉虎與其合作夥伴巫英蛟因涉嫌誣告陷害罪和非法經營罪立案偵查。
此前兩人曾在自媒體署名發表《曾逼死教授的四川縣委書記，如今又把招商企業逼向破產？》的文章，指向成都市蒲江縣縣委書記在招商引資中的種種作為，還翻出了這名地方官員在擔任成都市成華區區長期間，負責拆遷工作時的糾紛。

《濟南日報》報業集團旗下新媒體平台「新黃河客戶端」3日發表評論文章稱，劉虎的文章提及營商環境和政府信用問題是極為嚴肅的，既然此事已成一宗公共事件，此刻要做的是保障公眾知情權。

評論表示，要警惕此刻輿論場在訊息披露不完善、訊息來源不對等的情況下，引發「公權捂嘴、道路以目」的寒蟬效應。當務之急是當地公開回應劉虎所涉罪名是否與其文章有關，及文中反映的問題是否屬實。

劉虎在成都被關押後，今天首次與代理律師周澤和劉慶會面。周澤律師隨後在朋友圈發佈會面情況說，劉虎狀態尚可，精神狀況正常

雙方重點交流了被指涉案的兩類內容。一是所謂「誣告陷害、非法經營」的犯罪構成問題；二是劉虎曾撰寫的針對國家機關及國家工作人員的批評性文章

周澤表示，相關文章尤其是涉及舉報縣委書記的內容無論從事實還是法律角度都難以構成誣告陷害罪或非法經營罪。律師方面已向劉虎轉達外界大量朋友的關心。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
央視踢爆「毒番薯」流入全國 被揭偷用高毒性農藥 農戶自爆一口都不敢吃！
央視踢爆「毒番薯」流入全國 被揭偷用高毒性農藥 農戶自爆一口都不敢吃！
食用安全
2026-02-03 13:00 HKT
巴士男臨界點爆發 喊出4個字後衝車尾除褲大便 同車乘客跟進勞師動眾後續｜Juicy叮
巴士男臨界點爆發 喊出4個字後衝車尾除褲大便 同車乘客跟進勞師動眾後續｜Juicy叮
時事熱話
2026-02-03 13:30 HKT
00:47
黃棣珊中學2男1女學生 中山交流團擅外出飲酒租酒店過夜 同學回港揭發 教育局：高度關注
社會
4小時前
農曆新年北上注意！8大口岸最新通關時間一文睇清 深圳灣/羅湖/蓮塘/港珠澳
農曆新年北上注意！8大口岸最新通關時間一文睇清 深圳灣/羅湖/蓮塘/港珠澳
旅遊
2026-02-03 14:13 HKT
星島申訴王|閃戀慘劇 初見面即獻吻火速同居 失婚男墮愛情陷阱 被勒索900萬
06:10
星島申訴王 | 初見面即獻吻火速同居 失婚男墮愛情陷阱被勒索900萬
申訴熱話
7小時前
80年代「破格女星」罕現身《流行都市》被安德尊質問一事：咩意思呀你 曾選港姐轉行風山水起
80年代「破格女星」罕現身《流行都市》被安德尊質問一事：咩意思呀你 曾選港姐轉行風山水起
影視圈
5小時前
慎入︱傳江蘇男自製噴火器 街頭活焚姦夫
慎入︱傳江蘇男自製噴火器 街頭活焚姦夫
即時中國
5小時前
歲晚尖沙咀新現「觸碰型圈套」 跑友遇騙拒做「致命一步」自救 網民激讚醒目｜Juicy叮
歲晚尖沙咀新現「觸碰型圈套」 跑友遇騙拒做「致命一步」自救 網民激讚醒目｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
稻香旗下酒樓限時優惠！點心紙一律計小點 早午茶市2分店供應
稻香旗下酒樓限時優惠！點心紙一律計小點 早午茶市2分店供應
飲食
22小時前
13歲女童患胃癌晚期 腹腔滿布腫瘤無藥醫 醫生揭竟是父親這習慣惹禍！
13歲女童患胃癌晚期 腹腔滿布腫瘤無藥醫 醫生揭竟是父親這習慣惹禍！
保健養生
21小時前