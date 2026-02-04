知名調查記者劉虎被抓首見律師 山東媒體：期望公開處理避寒蟬效應

知名調查記者劉虎在成都被抓，引發內地媒體圈和律師圈關注。山東濟南日報報業集團旗下新媒體平台刊登評論文章稱，「期待當地以公開公正態度處理此案」，避免寒蟬效應。劉虎在成都被關押後首次與代理律師周澤會面，狀態還可，周澤稱劉虎舉報文章不違法。

相關新聞：成都警方通報知名媒體人劉虎被拘 涉誣告陷害非法經營

前廣州《新快報》調查記者、知名媒體人劉虎。

成都警方2日發布通報，指劉虎與其合作夥伴巫英蛟因涉嫌誣告陷害罪和非法經營罪立案偵查。

此前兩人曾在自媒體署名發表《曾逼死教授的四川縣委書記，如今又把招商企業逼向破產？》的文章，指向成都市蒲江縣縣委書記在招商引資中的種種作為，還翻出了這名地方官員在擔任成都市成華區區長期間，負責拆遷工作時的糾紛。

《濟南日報》報業集團旗下新媒體平台「新黃河客戶端」3日發表評論文章稱，劉虎的文章提及營商環境和政府信用問題是極為嚴肅的，既然此事已成一宗公共事件，此刻要做的是保障公眾知情權。

評論表示，要警惕此刻輿論場在訊息披露不完善、訊息來源不對等的情況下，引發「公權捂嘴、道路以目」的寒蟬效應。當務之急是當地公開回應劉虎所涉罪名是否與其文章有關，及文中反映的問題是否屬實。

劉虎在成都被關押後，今天首次與代理律師周澤和劉慶會面。周澤律師隨後在朋友圈發佈會面情況說，劉虎狀態尚可，精神狀況正常

雙方重點交流了被指涉案的兩類內容。一是所謂「誣告陷害、非法經營」的犯罪構成問題；二是劉虎曾撰寫的針對國家機關及國家工作人員的批評性文章

周澤表示，相關文章尤其是涉及舉報縣委書記的內容無論從事實還是法律角度都難以構成誣告陷害罪或非法經營罪。律師方面已向劉虎轉達外界大量朋友的關心。