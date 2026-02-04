Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

韶關動物園豹子腹現恐怖血洞 元凶係自己條脷？

即時中國
更新時間：14:15 2026-02-04 HKT
發佈時間：14:15 2026-02-04 HKT

廣東有動物園中的一頭豹子，被遊客發現腹部有一大如雞蛋的血洞，疑園方照顧不當，擔心豹子的安全，引起外界關注。

有網民在2日發照片到網上，表示日前到廣東韶關華南虎園遊覽時，看到有一頭豹子的左腹，有一個大如雞蛋的血洞，清晰可以看到皮下的肌肉，懷疑園方照顧不當。

2月3日，韶關華南虎園工作人員表示，遊客拍攝的豹子此前腹部有小傷口，因豹子舌頭有倒刺，在用藥恢復過程中用舌頭舔傷口導致傷口面積擴大，目前豹子採食及排便正常，已聯絡專家為其治療。

 
 

